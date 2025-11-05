Acidente na Ponte dos Socorridos congestiona trânsito

Um acidente em cadeia, envolvendo pelo menos três viaturas, está a condicionar fortemente a circulação na Via Rápida, sentido Ribeira Brava - Machico, a partir da Ponte dos Socorridos.

Foto Google Maps

Do acidente, que já está a ser tratado pela assistência da Via Litoral, aparentemente sem consequências de maior em termos de feridos, já está a causar um forte congestionamento que já supera o túnel da Caldeira, numa extensão de cerca de 2,5 km.

Ver Galeria

Também a PSP está no local a tratar dos procedimentos formais neste tipo de ocorrência.