Acidente congestiona tráfego na Via Rápida

Um acidente ocorrido na Via Rápida junto ao nó de Santo António, no sentido Ribeira Brava - Machico, está a complicar fortemente a circulação rodoviária. Neste momento, não temos conhecimento se é um acidente grave, mas é certo que o trânsito está lento e forma-se pelo menos 2,6 km de congestionamento.

Neste momento, o trânsito está complicado desde o nó de Câmara de Lobos.

Foto Google Maps

Curiosamente, sem acidente, mas apenas por tráfego intenso, o maior congestionamento dá-se na extensão de 8 km e no sentido oposto, entre os kms 25 e 17, situação que começou na Cancela mas já se estendeu até ao nó dos Viveiros.