Acidente na Ponte dos Socorridos deixa trânsito congestionado

Foto DR

Um acidente na via rápida, mais concretamente na Ponte dos Socorridos, em Câmara de Lobos, está a causar congestionamento na circulação automóvel. 

O sinistro - que terá envolvido pelo menos dois veículos ligeiros e um motociclo -  não terá resultado em feridos, visto nenhuma corporação de bombeiros ter sido accionada para o local. 

Segundo a aplicação 'Info Vias' o trânsito conta com uma extensão de quase 2 quilómetros. 

No local está a Polícia de Segurança Pública e a ViaLitoral.

