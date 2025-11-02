Acidente na Ponte dos Socorridos deixa trânsito congestionado
Um acidente na via rápida, mais concretamente na Ponte dos Socorridos, em Câmara de Lobos, está a causar congestionamento na circulação automóvel.
O sinistro - que terá envolvido pelo menos dois veículos ligeiros e um motociclo - não terá resultado em feridos, visto nenhuma corporação de bombeiros ter sido accionada para o local.
Segundo a aplicação 'Info Vias' o trânsito conta com uma extensão de quase 2 quilómetros.
No local está a Polícia de Segurança Pública e a ViaLitoral.
