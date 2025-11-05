Trânsito 'bloqueado' na Cancela

Um congestionamento já habitual e que está para durar, de acordo com as previsões das obras no nó da Cancela, além do fluxo rodoviário a esta hora, são as razões para quem enfrenta o trânsito a esta hora.

Ver Galeria

São cerca de 4 km de extensão na Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava e, para já, é o único senão na circulação rodoviária, embora todos os acessos dos quais dependem os automobilistas para chegarem ao seu destino, estejam bloqueadas devido a esta obra.

Foto Google Maps

No sentido oposto, começam também a notar-se algum congestionamento, com trânsito mais lento a partir do nó da Saída Oeste do Funchal, sentido Aeroporto. A Via Litoral dá conta que a extensão do congestionamento é de mais de 3,5 km.

Mais ao centro, haverá um acidente na Levada dos Ilhéus, mas ainda sem confirmação.