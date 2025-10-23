Acidentes complicam trânsito na Via Rápida

Tal como ontem, hoje não um, mas dois acidentes estão a condicionar fortemente a circulação rodoviária na Via Rápida.

Desta feita após o nó de Santo António, um acidente bloqueia o tráfego automóvel ao longo de toda a faixa até ao nó de Câmara de Lobos, incluindo entradas e saídas dessa via. Neste momento, diz a Via Litoral, o congestionamento é de apenas 1,5 km, mas tem tendência a aumentar no sentido Ribeira Brava - Machico.

No sentido oposto, um acidente no sublanço Pestana Júnior - Boa Nova, fazem já um longo e penoso percurso de quase 3 km de extensão.

Nesse mesmo sentido, os habituais congestionamentos causados pelo trânsito intenso a esta hora, com 3,5 km de demoras entre a Cancela e o nó de Pestana Júnior, muito provavelmente irão fazer com que o início desta quinta-feira seja complicado.

Acresce que há dificuldades na circulação na via expresso entre a Camacha e a Cancela por causa de trabalhos na via.