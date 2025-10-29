Albuquerque promete lançar Via Rápida e reforçar investimento na Ponta do Sol

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, garantiu, na tomada de posse de Rui Marques, que o Executivo vai avançar com a extensão da Via Rápida até à Ponta do Sol, correspondendo a um dos principais pedidos do novo autarca.

“Vou lançar esta obra, não tenham dúvidas”, afirmou de forma categórica, perante um auditório John dos Passos completamente lotado. Albuquerque recordou que já iniciou a renegociação da parceria público-privada que permitirá concretizar o projecto, sublinhando que a via é fundamental para melhorar a mobilidade e a segurança rodoviária entre a Ribeira Brava e a Ponta do Sol.

O chefe do Governo Regional anunciou ainda que o Executivo vai investir na construção de “mais habitação para todos aqueles que necessitam”, reforçando a prioridade social do actual mandato.

Na área da Educação, Miguel Albuquerque destacou as médias alcançadas pelos alunos madeirenses, que considerou serem “resultado direto da política educacional seguida pelo Governo Regional”, e elogiou o trabalho das escolas e das famílias do concelho.

Entre outras promessas, o presidente do Governo anunciou a intenção de resolver o impasse do parque empresarial da Ponta do Sol e de avançar com a requalificação da frente-mar da Madalena do Mar.

Quanto à estrada dos Anjos, reiterou a vontade de celebrar um contrato-programa com a Câmara para consolidar a encosta “sem descaracterizar a paisagem”, garantindo a preservação do traçado e do valor paisagístico da zona.

Miguel Albuquerque revelou ainda que será desenvolvido um projeto de beneficiação do Centro de Floricultura no Lugar de Baixo e que o Governo Regional está empenhado em encontrar uma solução para a marina local.

O governante reafirmou, no final, “todo o apoio do Governo Regional ao novo executivo da Ponta do Sol”, enaltecendo a importância da cooperação institucional e a ambição de continuar a investir no desenvolvimento do concelho.