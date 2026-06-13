“A prova esteve espectacular”, diz Rafael Pacheco após vencer NSR

Rafael Pacheco venceu este sábado a Norte Sky Race (NSR), prova de 12 quilómetros e 1035 metros de desnível positivo integrada na Ultra Skyrunning Madeira 2026, concluindo o percurso em 01:29:11.

No final, o atleta de São Vicente destacou o carácter competitivo e o contexto da prova. “A prova sempre foi confortável, vinha sempre com companhia, aqui ali na última semana”, referiu.

“A prova está espectacular, está diferente do que nos anos, mas está toda boa”, acrescentou, sublinhando ainda o equilíbrio vivido ao longo da corrida.

O vencedor recordou também o desfecho da época anterior e a evolução até à vitória. “O ano passado foi dos segundos, se não me engano, agora primeiro está a lei da referência”, afirmou, deixando ainda notas sobre a preparação: “O tempo de preparação é pouco, vamos treinar e desempenhar.”