Mãe e filha feridas em capotamento na via rápida

Um carro despistou-se há instantes na via rápida, junto à cabeceira do Aeroporto Internacional da Madeira e capotou lateralmente, no sentido Machico-Funchal.

Deste acidente resultaram dois feridos, mãe e filha, uma menina de sete anos, que ficaram encarceradas no interior do veículo.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz deslocaram-se ao local com uma ambulância, uma viatura de combate a incêndios e uma viatura de desencarceramento e retiraram as sinistradas do interior do veículo.

Ambas foram assistidas no local e transportadas para o Hospital em ambulâncias dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e dos Bombeiros Municipais de Machico.

Aparentemente apresentam ferimentos ligeiros.

De referir que no local está a chover bastante.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.