Mãe e filha feridas em capotamento na via rápida
Um carro despistou-se há instantes na via rápida, junto à cabeceira do Aeroporto Internacional da Madeira e capotou lateralmente, no sentido Machico-Funchal.
Deste acidente resultaram dois feridos, mãe e filha, uma menina de sete anos, que ficaram encarceradas no interior do veículo.
Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz deslocaram-se ao local com uma ambulância, uma viatura de combate a incêndios e uma viatura de desencarceramento e retiraram as sinistradas do interior do veículo.
Ambas foram assistidas no local e transportadas para o Hospital em ambulâncias dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e dos Bombeiros Municipais de Machico.
Aparentemente apresentam ferimentos ligeiros.
De referir que no local está a chover bastante.
A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.
