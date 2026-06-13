“Para quem gosta de subir é muito bom”, diz Margarida Araújo após vencer NSR

Margarida Araújo venceu este sábado a competição feminina da Norte Sky Race (NSR), prova de 12 quilómetros e 1035 metros de desnível positivo integrada na Ultra Skyrunning Madeira 2026, concluindo o percurso em 01:39:41.

No final, a atleta mostrou-se satisfeita com a experiência e não escondeu a afinidade com o traçado. “Para quem gosta de subir é muito bom”, afirmou, acrescentando de imediato: “Gosto muito”, quando questionada sobre a sua preferência por percursos com grande desnível.

Depois da vitória em Santana, Margarida apontou já aos próximos objectivos da temporada, conciliando a competição com os estudos. “Agora é estarmos na Sinais e depois marcar mais pontos”, referiu, revelando ainda que frequenta o curso de Ciências e Tecnologia.

Questionada sobre um eventual regresso à Madeira, a atleta respondeu de forma clara: “Espero que sim.”