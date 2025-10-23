Jovem ferido em acidente na Via Rápida

Um jovem de 23 anos ficou ferido esta manhã após um acidente na Via Rápida. Com queixas nos joelhos, o acidentado estava consciente e orientado quando foi socorrido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Este foi um dos dois acidentes, no caso o ocorrido no sentido Machico - Ribeira Brava, que marcam esta manhã a estrada na Madeira.

Acidentes complicam trânsito na Via Rápida Tal como ontem, hoje não um, mas dois acidentes estão a condicionar fortemente a circulação rodoviária na Via Rápida.

No outro acidente não houve feridos a lamentar.

Contudo, o caos está instalado em toda a zona desde a subida do Caniço até após o nó de Câmara de Lobos, em ambos os sentidos, com este acidente com ferido a causar uma longa dupla fila de quase 4 km a esta hora e no sentido oposto o outro acidente já tem uma extensão de quase 6 km.