Albuquerque anuncia renegociação da PPP para viabilizar nova Via Rápida na Calheta

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, anunciou que a construção da nova Via Rápida da Calheta será enquadrada num processo de renegociação das parcerias público-privadas (PPP), medida que permitirá concretizar uma das grandes reivindicações da nova presidente da Câmara Municipal, Doroteia Leça.

“Esta é uma obra estruturante para o desenvolvimento do concelho e para toda a zona oeste da Madeira. Só com a renegociação das PPP poderemos garantir os meios financeiros necessários para a sua concretização. Já iniciámos esse trabalho e ele vai ser determinante para o futuro”, afirmou Miguel Albuquerque, sublinhando que o projecto será “planeado com responsabilidade e visão”, mesmo que a execução venha a ocorrer “num horizonte mais longo”.

Durante a cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos autárquicos da Calheta, o chefe do Governo Regional reafirmou a disponibilidade do Executivo para continuar a trabalhar em parceria com o município, reforçando o investimento em habitação e infra-estruturas básicas. “A prioridade é garantir habitação a preços acessíveis para os jovens casais. Vamos continuar a investir em todas as freguesias da Calheta e disponibilizar verbas também para o saneamento básico, que é uma necessidade essencial”, assegurou.

Albuquerque garante continuidade de apoio à Calheta Depois três pedidos efectuados pela nova presidente de Câmara, o presidente do Governo Regional, reafirmou, na cerimónia de instalação dos novos órgãos autárquicos da Calheta, o compromisso do Executivo madeirense em continuar a trabalhar em estreita colaboração com o município, sublinhando que “a prioridade é servir a população e garantir o desenvolvimento do concelho e da Região”.

Miguel Albuquerque fez ainda um balanço positivo da situação económica regional, destacando os indicadores de crescimento e estabilidade financeira: “A Madeira tem hoje a taxa de desemprego mais baixa do país, a dívida pública regional mais reduzida e uma economia em expansão. Fecharemos o ano com um PIB de cerca de 8 mil milhões de euros, o que representa um crescimento de 83% na última década”.

O governante destacou que esse desempenho “é mérito dos madeirenses, dos empresários e dos trabalhadores”, frisando que “não há progresso sem crescimento económico”. Nesse sentido, anunciou novas descidas fiscais no próximo Orçamento Regional: “Vamos reduzir novamente o IRS e o IRC, devolvendo rendimento às famílias e criando condições para o investimento.”

Albuquerque destacou também o projecto de desenvolvimento turístico e imobiliário na Ponta do Pargo, classificado como “um investimento âncora para a dinamização económica e social da zona oeste”, e concluiu com uma mensagem de reconhecimento a todos os autarcas cessantes.

“Quero agradecer ao Carlos Teles e ao Manuel Baeta o trabalho extraordinário que realizaram em prol deste concelho. A política deve ter sentido de reconhecimento e de responsabilidade. É com essa mesma atitude que hoje renovamos o compromisso de continuar a servir a população e a trabalhar em conjunto com a nova presidente e a sua equipa”, afirmou.