Rua Conde Carvalhal vai estar condicionada por causa das obras na Via Rápida

A Câmara Municipal do Funchal acaba de informar que as obras no Nó da Cancela vão condicionar o trânsito ao longo de toda a estrada Conde Carvalhal, que servirá de 'escapatória' de quem vem na Via Rápida do lado Este da Madeira para chegar ao centro do Funchal. Uma obra que irá durar desde hoje até final de Agosto de 2026.

A obra é da responsabilidade da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, mas fica certo que "irão verificar-se condicionamentos temporários de trânsito na Rua Conde Carvalhal, devido à execução dos trabalhos de alargamento da Ponte da Quinta à VR1", refere a CMF.

"Estes condicionamentos decorrem da necessidade de desvio de tráfego proveniente da VR1 (Nó 15 – Cancela/Garajau) no sentido Santa Cruz/Funchal, durante os períodos de interrupção previstos na via rápida, que ocorrerão de forma intermitente e em regime noturno, entre, hoje, 30 de Outubro de 2025 e Agosto de 2026", alerta a autarquia.

Assim, "os condutores deverão circular com precaução e seguir a sinalização temporária colocada no local", aproveitando a CMF para agradecer "a compreensão e colaboração de todos os automobilistas pelos eventuais constrangimentos causados durante o período de execução dos trabalhos".