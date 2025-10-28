Açores com avisos amarelos devido a chuva forte a partir de quarta-feira

As nove ilhas dos Açores vão estar sob aviso amarelo entre quarta e quinta-feira, devido às previsões de chuva "por vezes forte", informou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, no grupo Ocidental (Flores e Corvo) o aviso referente a "precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada" é válido entre as 14:00 locais (15:00 em Lisboa) e as 23:00 de quarta-feira.

Para as duas ilhas, que compõem o grupo Ocidental dos Açores, há ainda aviso amarelo por causa do vento (direção de sudoeste, rodando para noroeste) no período entre as 14:00 e as 23:00 de quarta-feira.

No grupo Central (Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial) o aviso amarelo de chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, estará em vigor entre as 20:00 de quarta-feira e as 05:00 de quinta-feira.

Para as ilhas do grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) o aviso amarelo, pelas mesmas razões, vai vigorar das 21:00 de quarta-feira e as 08:00 de quinta-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.