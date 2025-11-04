Funchal promove Tarde Cultural dedicada à população sénior

A Câmara Municipal do Funchal (CMF), através da SocioHabita Funchal, promoveu esta terça-feira, 4 de Novembro, uma Tarde Cultural dedicada à população sénior, integrada nas comemorações do Dia Mundial da Terceira Idade, celebrado a 28 de Outubro.

O evento contou com uma actuação de dança de Luís Daio; a inauguração da exposição ‘Aldeia Africana’, fruto do talento e da imaginação de 35 utentes do Espaço Sénior das Cruzes, no âmbito do projecto Artes com Luz; a apresentação dos projetos de intervenção com os utentes seniores e, por fim, o testemunho e partilha de experiências de vida de João Carlos Abreu.

Na sessão de abertura, a vereadora Helena Leal, responsável pela Área da Saúde e do Social, dirigiu palavras de agradecimento e reconhecimento aos participantes.

As 80 bonecas que compõem a exposição ‘Aldeia Africana’, patente no Átrio do Edifício dos Paços do Concelho, "evidenciam a criatividade e o talento dos seniores, ao mesmo tempo que valorizam a riqueza cultural africana", realça a autarquia.

Helena Leal destacou a aposta do Município do Funchal em politicas de longevidade, promovendo, através de diversas actividades, a criatividade, a participação social, a quebra do isolamento, o envelhecimento ativo, bem como a promoção da saúde e a prevenção da doença.

Segundo a vereadora, “esta exposição tem como principal objetivo estimular a criatividade e a expressão artística dos utentes, recorrendo à utilização de materiais reciclados".

"O papel de jornal deu vida a 80 bonecas e, assim, nasceu uma verdadeira Aldeia Africana", disse.

A autarca salientou que “o projecto foi inspirado pelo desejo de dar a conhecer outras culturas e tradições do mundo, promovendo a interculturalidade e a compreensão entre os povos".

"É um apelo à paz e ao respeito pela natureza, lembrando-nos da importância de viver em harmonia com o planeta e com as diversas culturas que o habitam", frisou.

Helena Leal reforçou o compromisso do Município do Funchal em continuar a investir em políticas de envelhecimento ativo: “Queremos que o Funchal continue a ser uma cidade promotora de longevidade, onde todos possam viver com qualidade de vida e, acima de tudo, serem felizes.”

A exposição ‘Aldeia Africana’ permanecerá patente no Átrio dos Paços do Concelho durante esta semana e pode ser visitada pelo público no horário de funcionamento da autarquia.