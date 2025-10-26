Caminhada ‘Pare o AVC, Junte-se a Nós!’ mobiliza população esta manhã no Funchal

O Funchal acolheu, durante a manhã de hoje, a 2.ª edição da caminhada solidária ‘Pare o AVC, Junte-se a Nós!’, uma iniciativa promovida pelo Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), através da sua Unidade de AVC, no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral (AVC), assinalado no próximo dia 29 de Outubro.

A caminhada, que integra a campanha nacional da Sociedade Portuguesa do AVC, teve início às 10h30 na Praça CR7 e reuniu cerca de 50 pessoas.

Os participantes percorreram algumas das principais ruas do Funchal, num percurso que passou pelo ‘Vermelhinho’, Assembleia Legislativa Regional, Sé e terminou junto à Câmara Municipal do Funchal.

A secretária regional da Saúde e Protecção Civil, Micaela Freitas, destacou que este tipo de iniciativas tem, também, como propósito alertar a população para a importância da prevenção, sublinhando a necessidade de adoptar uma alimentação equilibrada e estilos de vida saudáveis, bem como de manter-se atenta aos sinais de um eventual AVC, de forma a permitir uma resposta mais rápida e eficaz.

O embaixador regional da Sociedade Portuguesa do AVC, Tiago Esteves Freitas, também esteve presente na iniciativa, onde evidenciou que, à semelhança do território continental, o AVC é a principal causa de morte e incapacidade na Região.

“A Sociedade Portuguesa do AVC organizou, pela segunda vez, esta caminhada que tem por objectivo a sensibilização e a consciencialização para esta patologia. Por ano temos cerca de 25 mil casos de AVC em Portugal, o que dá uma média de 3 casos por hora. Ao analisarmos estes números, torna-se evidente que é uma doença muito incidente e prevalente, é importante que as pessoas estejam sensibilizadas para os sinais do AVC. E aí falamos sempre dos 3 Fs, da falta de força, da assimetria da face e da alteração da fala.”, alertou Tiago Freitas.