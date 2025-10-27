Rei Carlos III inaugura monumento dedicado a soldados LGBT+

O rei Carlos III inaugurou hoje o primeiro memorial britânico dedicado a soldados lésbicas, gays, bissexuais e transgéneros (LGBT), 25 anos depois do Reino Unido ter acabado com a proibição da homossexualidade nas forças armadas.

O rei e comandante supremo das Forças Armadas britânicas depositou flores no monumento National Memorial Arboretum, no centro de Inglaterra, numa cerimónia que contou com a presença de dezenas de soldados no ativo e veteranos.

A escultura tem a forma de uma carta amarrotada em bronze com palavras de pessoas que foram afetadas pela proibição.

Entre 1967 e 2000, soldados, marinheiros e membros da força aérea que eram, ou eram considerados, homossexuais ou transgénero foram considerados inadequados para o serviço e demitidos ou dispensados das forças armadas.

Alguns foram destituídos de medalhas ou perderam direitos de pensão, e muitos lutaram contra o estigma durante décadas.

O governo levantou a proibição após uma decisão de 1999 do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.

Em 2023, o então primeiro-ministro Rishi Sunak pediu formalmente desculpas pelo que chamou de "um erro terrível do Estado britânico".

Um programa de indemnização foi então criado, com veteranos que foram dispensados das Forças Armadas por causa da orientação sexual ou identidade de género indemnizados até 70 mil libras (80 mil euros) cada.

A organização militar LGBTQ+ Fighting with Pride disse que o novo monumento representa um "poderoso passo em frente no reconhecimento e homenagem ao serviço e sacrifícios" dos tropas homossexuais e transgénero.