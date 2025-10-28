 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Bombeiros de Santana empenhados em dois resgates esta tarde

Os Bombeiros Voluntários de Santana foram mobilizados esta tarde para dois resgates nas serras. 

O primeiro ocorreu pelas 12h30 na zona do Caldeirão Verde. Um homem de 24 anos, de nacionalidade francesa, enquanto caminhava foi atingido por folhas de uma árvore que o deixaram sem conseguir ver momentaneamente. 

No local esteve ainda a Polícia Florestal. 

Pouco tempo depois, pelas 13h30, um novo alerta, desta feita para uma queda da própria altura na Levada do Rei. 

A vítima, do sexo feminino, de 58 anos, de nacionalidade dinamarquesa, apresentava um entorse em um dos pés. 

Ambas as vítimas foram transportadas para o centro de saúde local. 

Neste resgate esteve ainda a GNR e a Polícia Florestal.

