Sindicato CESP promove iniciativas no Funchal contra "pacote laboral" do Governo

O Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP) vai realizar, nos dias 28 e 29 de Outubro, duas iniciativas públicas no Funchal, em protesto contra o chamado “pacote laboral” proposto pelo Governo PSD/CDS. As acções contam, pela primeira vez, com a presença da presidente nacional do CESP, Filipa Costa, e da dirigente Carla Nascimento, que acompanha a Região.

Em comunicado, o CESP considera que “este pacote laboral é para cair”, classificando as medidas como um “ataque brutal aos serviços públicos e às funções sociais do Estado”. O sindicato afirma ainda que as propostas representam um “enorme retrocesso nos direitos conquistados após o 25 de Abril e consagrados na Constituição”, sublinhando que não é momento para “baixar os braços”.

A primeira iniciativa está marcada para o dia 28 de Outubro, entre as 14h30 e as 17h30, com a realização de um plenário de dirigentes e delegados sindicais da Região Autónoma da Madeira, que terá lugar na sede do Sindicato de Professores da Madeira (SPM). Nesse mesmo dia, pelas 16 horas, está agendada uma conferência de imprensa no mesmo local.

No dia 29 de Outubro, o sindicato promoverá uma acção pública no Largo do Phelps, dirigida aos trabalhadores e à população em geral, com uma recolha de assinaturas para um abaixo-assinado a entregar ao primeiro-ministro. Esta iniciativa insere-se na campanha nacional da CGTP-IN que culminará na Marcha Nacional Contra o Pacote Laboral, agendada para o dia 8 de Novembro.

De acordo com o CESP, estas ações pretendem “reforçar a luta dos trabalhadores” e “mobilizar a sociedade” contra as alterações laborais propostas, que o sindicato considera “prejudiciais aos direitos e à estabilidade de quem vive do seu salário”.