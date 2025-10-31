Estatística lança nova aplicação interativa da Carta de Equipamentos e Serviços de Apoio à População

A Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) disponibilizou ontem uma versão reformulada da aplicação interactiva da "Carta de Equipamentos e Serviços de Apoio à População (CESAP)". Esta ferramenta, assente numa plataforma WebSIG, reúne num único ponto de acesso vários (16 mais precisamente) painéis de dados ('dashboards') interactivos e permite visualizar e explorar os principais equipamentos e serviços de interesse geral à população existente na Região Autónoma da Madeira.

A CESAP, que teve início em 2002, resulta de um levantamento exaustivo dos equipamentos e serviços em funcionamento, que caracterizam a rede de infraestruturas de apoio à população por município. Em 2014, a DREM passou a disponibilizar esta informação através de uma aplicação online, no portal estatistica.madeira.gov.pt, cuja versão foi agora totalmente reformulada.

O novo layout, mais moderno e interactivo, integra 'dashboards' dinâmicos dedicados a cada área temática, que complementam a informação geográfica com gráficos ilustrativos da evolução de vários indicadores estatísticos. A navegação torna-se, assim, mais intuitiva e atrativa, reforçando o papel da CESAP como ferramenta de apoio à análise e planeamento territorial. De referir que esta reformulação operada pela DREM na CESAP teve a colaboração do Instituto Nacional de Estatística (INE), particularmente do Serviço de Geoinformação.

A CESAP de 2024 conta com cerca de 2.500 equipamentos, distribuídos, como referido, por 16 áreas temáticas, nomeadamente o acolhimento empresarial, administração pública, bancos e seguradoras, ambiente, comércio, cultura e lazer, desporto, educação, energia, justiça, meteorologia, proteção social e trabalho, saúde, segurança pública, transportes e comunicações e turismo.

Por exemplo, na área da Saúde, os utilizadores podem localizar no mapa farmácias e centros de saúde, aceder à morada e contacto telefónico, e consultar indicadores estatísticos desde 2014, como o número de médicos, enfermeiros e farmacêuticos. Já na área da Educação, é possível visualizar as coordenadas e contactos telefónicos de cada escola por município, bem como acompanhar a evolução do número de alunos do ensino público e privado ao longo da última década.

De igual modo, estão disponíveis informações detalhadas sobre serviços de segurança social, centros de dia e lares, bem como corporações de bombeiros e esquadras de polícia, na área da segurança pública. A aplicação permite ainda aceder a dados sobre complexos desportivos, museus, hotéis, lojas CTT, agências bancárias e notários, entre muitos outros equipamentos e serviços de apoio à população.

"Enriquecer o projecto com mais dados" é pretensão do director da DREM

O director da DREM, Paulo Baptista Vieira, enquadra esta reformulação da CESAP numa política de melhoria contínua dos produtos de difusão daquele organismo.

"Em menos de um ano, operámos transformações radicais em três produtos importantes da DREM: no Anuário Estatístico, que já tinha a mesma estrutura há sensivelmente 35 anos; no Boletim Trimestral, que desde a sua criação há mais de 20 anos também mantinha o seu figurino e agora na CESAP, que tinha uma plataforma de consulta completamente ultrapassada e que datava de 2014", refere o responsável pela autoridade estatística regional.

"O modo como divulgamos as estatísticas é fundamental para garantir a sua pertinência, pelo que procuramos continuamente maneiras de atrair atenção para os números da Região e de promover a literacia estatística", acrescenta Paulo Baptista Vieira, que termina referindo que "no que respeita à CESAP, o objetivo imediato agora é enriquecer o projeto com mais dados, sendo que estamos a analisar junto do INE, a possibilidade de obtermos a colaboração da autoridade estatística nacional no sentido de se georreferenciar automaticamente mais equipamentos e serviços na Região".