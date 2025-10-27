Novo ciclo político no Funchal arranca esta tarde
Albuquerque marcará presença na posse de Jorge Carvalho
Miguel Albuquerque estará esta tarde na tomada de posse dos novos órgãos autárquicos do Funchal, onde Jorge Carvalho assumirá a presidência da Câmara Municipal.
A cerimónia está marcada para as 15 horas e reúne os 44 eleitos para os dois órgãos municipais — 11 para a Câmara e 33 para a Assembleia — assinalando o início oficial do novo mandato autárquico, resultante das eleições de 12 de Outubro. O acto terá lugar perante diversas entidades regionais e locais, incluindo o presidente do Governo Regional, que fará questão de testemunhar o arranque da nova equipa.
À frente do executivo municipal, Jorge Carvalho sucede a Cristina Pedra, que assumiu funções após a renúncia de Pedro Calado, em Janeiro deste ano. O novo presidente lidera uma equipa com maioria absoluta, garantindo seis dos 11 mandatos atribuídos à Câmara Municipal. A coligação ‘Funchal Sempre Melhor’ (PSD/CDS-PP) mantém assim o controlo da principal autarquia da Região.
Na Assembleia Municipal, José Luís Nunes será reconduzido como presidente do órgão deliberativo do concelho. O pediatra, que iniciou funções em 2021, assegura a continuidade do projecto político anteriormente estabelecido. O plenário apresenta uma composição marcada pela pluralidade partidária: PSD/CDS-PP com 15 mandatos, Juntos pelo Povo (JPP) com 7, Chega com 6, Partido Socialista (PS) com 4 e Iniciativa Liberal (IL) com 1. O órgão integra ainda, por inerência, os dez presidentes de junta de freguesia do concelho, todos da coligação governante.
Os pelouros do novo executivo municipal estão já definidos: Helena Leal (Educação, Social e Juventude), Carlos Rodrigues (Finanças), Paulo Lobo (Urbanismo), Paula Jardim (Ambiente) e Leandro Silva (Recursos Humanos e Assuntos Jurídicos). A oposição estará representada por cinco vereadores sem pelouro: Fátima Aveiro e António Trindade (JPP), Luís Filipe Santos e Jorge Afonso Freitas (Chega) e Rui Caetano (PS).
Com maioria absoluta na Câmara e na Assembleia Municipal, a coligação PSD/CDS-PP parte para os próximos quatro anos com condições reforçadas para implementar a estratégia governativa traçada para o Funchal, num contexto político que volta a alinhar a capital madeirense com o Governo Regional.