Diocese do Funchal promove Jornada do Apostolado dos Leigos a 29 de Novembro

A Diocese do Funchal promove no próximo dia 29 de Novembro a Jornada do Apostolado dos Leigos, um momento de encontro, partilha e formação que reunirá fiéis de todas as paróquias da Diocese.

O convidado deste ano é António Pedro Barreiro, um jovem teólogo que ajudará a reflectir sobre a Igreja, comunhão e participação.

A Diocese informa ainda que "todas as paróquias deverão enviar quatro representantes, fiéis envolvidos nos diversos serviços da paróquia e outros paroquianos que queiram participar neste momento formativo e de encontro de todas as paróquias da Diocese".

As inscrições podem ser feitas nas paróquias, mediante o preenchimento do folheto de inscrição. Podem também ser efectuadas online, no site da Diocese do Funchal.