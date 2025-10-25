Mau tempo está de regresso

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este sábado, 25 de Outubro, uma pequena descida da temperatura máxima nas terras altas, céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, em especial a partir do fim da manhã, por vezes fortes a partir do meio da tarde, e possibilidade de ocorrência de trovoada a partir do meio da tarde.



O vento deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) de oeste/sudoeste, por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas a partir da tarde.

As temperaturas vão variar entre os 20 e os 26 ºC no Funchal e os 1e 25 ºC no Porto Santo.

A costa sul e as regiões montanhosas da Madeira estarão entre hoje e amanhã sob aviso amarelo para precipitação. O serviço nacional meteorológico alerta para "precipitação por vezes forte" entre as 18 horas de hoje e as 3 horas de domingo.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de noroeste com 1,5 a 2,5 metros na costa norte. Já para a costa sul, ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros.

A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 23 e os 24 ºC.