Tribunal adia sessão do julgamento de Netanyahu a seu pedido

O Tribunal Distrital de Jerusalém adiou hoje a sessão prevista para domingo do julgamento por corrupção do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, a seu pedido.

Segundo a emissora pública israelita Kan, os advogados do chefe do Governo solicitaram o adiamento da sessão para que Netanyahu possa comparecer perante na Comissão de Negócios Estrangeiros e Defesa do Knesset (parlamento), bem como numa cerimónia em memória do sogro.

Netanyahu deverá agora prestar declarações na terça e quarta-feira, anunciou o tribunal no seu 'site'.

O tribunal já tinha rejeitado na quarta-feira outro pedido da equipa de defesa para reduzir o número de sessões semanais, de quatro para três.

No entanto, indicou que continuará a apreciar pedidos específicos de adiamento, caso as circunstâncias o justifiquem.

Benjamin Netanyahu enfrenta três processos judiciais, dois por fraude e abuso de confiança, os mesmos crimes de que é acusado num terceiro processo, a que se adiciona suborno.

O político israelita solicitou repetidamente o adiamento das audiências desde o início do julgamento, em 2024.

Na maioria das vezes, justificou os pedidos com a ofensiva militar israelita na Faixa de Gaza.

Netanyahu, que alega que o seu julgamento é uma "caça às bruxas" e uma conspiração do "deep State" (Estado profundo), é o primeiro líder do Governo em funções na história de Israel a enfrentar o tribunal.

Num caso, Netanyahu e a mulher, Sara, são acusados de aceitar artigos de luxo, como charutos, joias e champanhe, no valor de cerca de 250.000 euros, provenientes de multimilionários, em troca de favores políticos.

Nos outros dois, o primeiro-ministro é acusado de tentar negociar uma cobertura mediática favorável em dois órgãos de comunicação social israelitas.