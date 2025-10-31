MadIT’25 mostra projecto de bioimpressão 3D para produção de peixe sustentável

O professor e investigador Frederico Ferreira foi o terceiro orador do Madeira Innovation Talks 2025 (MadIT’25), evento que decorre no Centro de Congressos da Madeira. O investigador apresentou o tema 'Peixe Impresso – o futuro da alimentação através da bioimpressão 3D', que explora a aplicação de engenharia e biotecnologia na criação de alimentos sustentáveis.

Frederico Ferreira explicou que o projecto teve origem numa disciplina de empreendedorismo e envolve actualmente cientistas, engenheiros e investidores de vários países. A equipa trabalha na engenharia de tecidos comestíveis, aplicando técnicas de bioimpressão e estimulação eléctrica para produzir filetes de peixe a partir de células cultivadas em laboratório.

De acordo com a nota de imprensa enviada às redacções, o objectivo é recriar a textura, o sabor e o valor nutricional do peixe, eliminando a necessidade de pesca e reduzindo o impacto ambiental associado à aquacultura intensiva. O processo baseia-se na extração e cultivo de células de espécies como robalo e cavala, que são multiplicadas em biorreactores. Posteriormente, as células são bioimpressas em conjunto com tintas biológicas — misturas de proteínas vegetais, polissacáridos e microalgas — que reproduzem o sabor e a consistência do peixe.

Uma das inovações do grupo é o uso de estimulação elétrica para reproduzir a contração muscular natural dos peixes, conferindo uma textura mais realista ao produto final. O resultado é um protótipo funcional de filete bioimpresso, que pode ser preparado e consumido como peixe tradicional.

O projecto é apoiado por um consórcio europeu com 35 parceiros e um orçamento de sete milhões de euros, e pretende tornar a tecnologia aberta a universidades e empresas, disponibilizando linhas celulares, meios de cultura e modelos biológicos.

Segundo Frederico Ferreira, os principais desafios do sector são tecnológicos, regulatórios e produtivos. O investigador defende que o futuro da alimentação sustentável exigirá “repensar toda a cadeia de produção alimentar” e que a ciência deve oferecer “opções seguras, éticas e sustentáveis” aos consumidores.

A intervenção decorreu sob o mote 'Peixe Impresso? Tempera a tua inspiração', integrando o programa do MadIT 2025 – Madeira Innovation Talks, organizado pela Região Madeira da Ordem dos Engenheiros com o apoio institucional da Ordem dos Engenheiros a nível nacional.