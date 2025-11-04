FPF instaura processo disciplinar ao FC Porto por alegada pressão a Fábio Veríssimo

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou hoje um processo disciplinar ao FC Porto pela alegada pressão exercida sobre o árbitro Fábio Veríssimo, na receção dos 'dragões' ao Sporting de Braga, no domingo.

Em comunicado, o CD da FPF deu conta da "instauração de processo disciplinar à FC Porto--Futebol SAD, por deliberação da secção profissional (...) no seguimento das informações constantes no relatório de árbitro e no relatório de delegado da Liga", dando conta do envio do processo para a Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

Em causa está uma alegada tentativa de pressão, descrita no relatório do árbitro do jogo entre FC Porto e Sporting de Braga, ao 'juiz' da Associação de Futebol de Leiria, durante o intervalo do encontro da 10.ª jornada da I Liga, que terminou com a vitória dos 'dragões' (2-1), no domingo.

Na segunda-feira, o Benfica exigiu "que a Liga, o Conselho de Arbitragem e o Conselho de Disciplina atuem com urgência em face das informações tornadas públicas sobre uma grave coação ao árbitro da partida FC Porto--Sporting de Braga".

Face à "gravidade dos acontecimentos reportados", os 'encarnados' pedem "uma reação rápida das autoridades competentes e uma clarificação quanto aos desenvolvimentos deste episódio que em nada dignifica e credibiliza o futebol português, pelo que é imperativo que haja consequências exemplares".

Já hoje, o Sporting anunciou a apresentação de uma queixa ao CD da FPF, para "apuramento da verdade", depois de Veríssimo se ter sentido pressionado no referido jogo.

"O Sporting considera absolutamente inaceitável qualquer tentativa, direta ou indireta, de condicionar, influenciar ou pressionar árbitros ou outros agentes desportivos. Situações desta natureza mancham a credibilidade das competições e são um claro retrocesso no futebol português", pode ler-se no comunicado divulgado pelo bicampeão nacional.

Perante esta situação, em que Fábio Veríssimo se deparou com um televisor a passar repetidamente, sem que o dispositivo pudesse ser desligado, alguns lances do primeiro tempo, o Sporting quer que sejam "apuradas todas as responsabilidades e aplicadas sanções".

"O Sporting exige que as entidades competentes atuem de forma implacável, apurando todas as responsabilidades e aplicando as sanções que se impõem, sem exceções nem complacência, desde já anunciando que irá igualmente apresentar uma participação disciplinar ao Conselho de Disciplina com vista ao apuramento da verdade e de todos os responsáveis", apontou.

O emblema 'leonino' acrescenta ainda que "não aceitará o regresso a um futebol de bastidores e pressões, nem que se maquilhem velhas práticas com uma nova aparência institucional".

O FC Porto lidera a I Liga com 28 pontos, com mais três pontos do que o bicampeão Sporting, segundo classificado, e mais quatro do que o Benfica, terceiro.

Os 'azuis e brancos' venceram na receção aos bracarenses, por 2-1, após reviravolta, com golos de Rodrigo Mora, aos 44, e Borja Sainz, aos 79, depois de Victor Gómez ter dado vantagem aos minhotos.