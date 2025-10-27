FC Porto tenta manter liderança isolada da I Liga na recepção ao Moreirense

O FC Porto procura hoje manter a liderança isolada da I Liga portuguesa de futebol, na visita ao Moreirense, no encontro que encerra a nona jornada do campeonato.

Quatro dias depois de sofrer a primeira derrota da temporada, em casa do Nottingham Forest (2-0), na Liga Europa, o conjunto 'azul e branco' tenta regressar aos triunfos em casa do Moreirense, ultrapassado provisoriamente na quinta posição pelo Famalicão.

Os 'dragões' têm, neste momento, os mesmos pontos do Sporting, que venceu em casa do Tondela (3-0) no domingo, e um do que o Benfica, que, no sábado, goleou em casa o Arouca, por 5-0.

O FC Porto, que tem apenas um empate nas primeiras oito jornadas, visita Moreira de Cónegos, um terreno em que tem sentido algumas dificuldades -- sete vitórias, seis empates e uma derrota no campeonato --, apesar de ter vencido nas últimas três visitas.

O encontro que encerra a última jornada está marcado para as 20:15 e terá arbitragem de João Gonçalves, da Associação de Futebol do Porto.

- Sexta-feira, 24 out:

Alverca - Gil Vicente, 0-4

- Sábado, 25 out:

Santa Clara -- AVS, 2-0

Benfica - Arouca, 5-0

Estrela da Amadora - Rio Ave, 1-2

- Domingo, 26 out:

Estoril Praia - Nacional, 1-1

Famalicão - Vitória de Guimarães, 2-0

Tondela - Sporting, 0-3

Sporting de Braga - Casa Pia, 4-0

- Segunda-feira, 27 out:

Moreirense - FC Porto, 20:15