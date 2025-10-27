FC Porto segura liderança com triunfo em Moreira de Cónegos
O FC Porto segurou hoje a liderança isolada da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 2-1 no reduto do Moreirense, com reviravolta, no encontro de encerramento da nona jornada da prova.
A formação da casa adiantou-se aos 18 minutos, com um golo de Alanzinho, mas Samu, aos 45+4, de grande penalidade, e Deniz Gül, aos 88, deram o triunfo ao conjunto de Francesco Farioli, que somou a oitava vitória, depois no 'nulo' na receção ao Benfica.
Os 'dragões' seguem com 25 pontos, contra 22 do Sporting e 21 do Benfica, também vitoriosos na nona ronda, enquanto o Moreirense somou o terceiro desaire consecutivo em todas as provas e caiu para sexto, com 15.