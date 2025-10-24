Funchal acolhe intercâmbio europeu sobre turismo sustentável

O Funchal vai receber o intercâmbio europeu de jovens 'The Hitchhiker’s Guide to a Sustainable Tourism', organizado pela associação madeirense Leopardo Daltónico, entre 8 e 18 de Dezembro. A iniciativa realizada no âmbito do programa Erasmus+ da Comissão Europeia vai reunir 25 jovens oriundos de Portugal, Croácia, Grécia, Espanha e Itália.

O projecto tem como objectivo promover a reflexão e o debate sobre o fenómeno do sobreturismo, que afecta várias cidades e regiões turísticas na Europa, tais como Veneza, Barcelona e Lisboa, conforme explica a assoicação: "O objetivo é debater e reflectir sobre a problemática do "sobreturismo" ("overtourism" no original). Esta palavra designa a condição de excesso de visitantes a que estão submetidas muitas cidades no mundo inteiro. Veneza será o cenário original desse sobreturismo, onde o problema emergiu de uma forma violenta. Segundo os dados oficiais, actualmente Veneza recebe 73,8 turistas por cada 1 dos seus habitantes. Outras cidades europeias têm sentido o mesmo problema, como Barcelona ou Lisboa."

O turismo, por si só, não é um problema. Antes pelo contrário. Por um lado, é uma fonte de receita importante para as economias locais. Além disso, na sua génese, era um fenómeno que suscitava certa graça enquanto privilégio, digno herdeiro da tradição dos "grand tours", esse gesto iniciático dos jovens britânicos de classe alta do século XVII. Contudo, como em tudo o que existe em regime de excesso, o sobreturismo também está a devastar as cidades. As comunidades locais protestam, procuram organizar-se, mas as autoridades tardam a reagir de forma eficiente. Leopardo Daltónico

Os participantes, provenientes de territórios insulares com forte vocação turística, como a Madeira, Sardenha, Canárias, Murter e Salamina, irão trabalhar em conjunto para desenvolver um guia de turismo sustentável, que pretende servir como ferramenta de sensibilização e boas práticas para viajantes e comunidades locais.

Durante o intercâmbio, os jovens terão também oportunidade de explorar a Madeira, conhecer a sua cultura, história e património natural, reforçando o diálogo sobre sustentabilidade e gestão equilibrada do turismo em destinos insulares.

A Leopardo Daltónico, criada em 2024, tem como missão promover políticas de juventude e capacitar jovens através de programas europeus como o Erasmus+ e o Corpo Europeu de Solidariedade. Este será o primeiro intercâmbio internacional promovido pela associação na Madeira, depois de ter sido uma das associações fundadoras da The Lighthouse Network, a primeira rede europeia de associações sediadas em territórios insulares.