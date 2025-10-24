Museu da Electricidade acolhe mesa redonda sobre o aprofundar da democracia participativa

O Museu da Electricidade – Casa da Luz recebe, amanhã, 25 de Outubro, entre as 9h30 e as 11 horas, a Mesa Redonda 'O Aprofundar da Democracia Participativa'. Uma iniciativa integrada no evento nacional 'Lab4Youth', organizado pela Associação de Jovens Madeirenses Conectados (AJMC) em parceria com a Associação Os 230.



A iniciativa conta com a participação da secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, Sara Cerdas, antiga deputada ao Parlamento Europeu, e Diogo Machado, da Associação Os 230.

O evento visa inspirar uma nova geração de jovens a envolver-se ativamente na construção de uma democracia mais participativa, informada e inovadora.

O 'Lab4Youth' decorre entre 24 e 26 de Outubro, reunindo 200 jovens de todo o país num encontro de capacitação, diálogo e participação cívica.