Conferência MadIT 2025 destaca a Madeira como território fértil para a inovação

A presidente da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, Beatriz Jardim, abriu, esta sexta-feira, no Centro de Congressos da Madeira, a cerimónia de boas-vindas da conferência MadIT 2025, Madeira Innovation Talks, perante uma sala esgotada, segundo comunicado enviado às redacções.

O evento, que reúne, durante o dia de hoje, estudantes, empreendedores e investigadores, celebra a inovação, a engenharia, a ciência, a tecnologia, o conhecimento, a criatividade, a arte e a cultura, consolidando-se como um dos fóruns de referência da Região Autónoma da Madeira dedicados à partilha de ideias e experiências inovadoras.

Na intervenção de abertura, Beatriz Jardim, destacou que “a engenharia está em tudo”, sublinhando que, com sete especialidades reconhecidas em Portugal, a engenharia está presente em todos os aspetos da era moderna, habitação, energia, água e indústria.

De acordo com a nota de imprensa, a presidente reforçou a importância do conhecimento científico como base do desenvolvimento, “essencial para contrariar visões restritivas ou discricionárias da sociedade”, e destacou a componente de inovação que marca esta edição da conferência.

Os seis oradores convidados, nomeadamente João Roque, Rita Maçorano, Frederico Ferreira, Helena Braga, Ivone Martins e Paulo Menezes, irão partilhar percursos profissionais relacionados com áreas como ajuda humanitária, neurociências, bioimpressão, baterias autocarregáveis, Alzheimer e robótica.

A edição de 2025 registou 380 inscrições, ultrapassando a capacidade prevista. Beatriz Jardim destacou a repetição de presenças ao longo das três edições, considerando-a um sinal de consolidação do MadIT como plataforma de partilha e inspiração.

Foto DR

A sessão contou também com a presença da vice-presidente da Ordem dos Engenheiros, Dina Dimas, em representação do bastonário Fernando Almeida Santos. Na sua intervenção, Dina Dimas sublinhou que o MadIT 2025 representa um convite à construção de pontes entre saberes e gerações, destacando o papel da engenharia na inovação aplicada à saúde, mobilidade e inteligência artificial.

A dirigente apelou à curiosidade e ao espírito crítico, afirmando que “inovar é, acima de tudo, humano” e defendendo que a inovação deve ser um instrumento para transformar a sociedade.

Ao encerrar a cerimónia, Dina Dimas expressou o desejo de que a Madeira continue a ser um território fértil para a inovação, onde a engenharia se coloque ao serviço das pessoas e do desenvolvimento sustentável.

A conferência, organizada pela Região Madeira da Ordem dos Engenheiros com o apoio institucional da Ordem a nível nacional, tem como objectivo reforçar o papel da engenharia na sociedade e contribuir para a construção de uma Comunidade do Conhecimento e da Inovação.