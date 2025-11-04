PSD congratula o atleta João Lourenço Viveiros

O grupo parlamentar do PSD à Assembleia Legislativa da Madeira entregou, hoje, um voto de congratulação ao atleta João Lourenço Viveiros, por ter alcançado a medalha de prata no Campeonato do Mundo de Stand Up Paddle (race técnico, no escalão júnior), em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, no passado dia 1 de Novembro.

"Trata-se, sublinhe-se, da única medalha portuguesa conquistada nesta edição do Campeonato do Mundo, o que reforça a magnitude desportiva e simbólica do feito para Portugal e para a Região Autónoma da Madeira", indica em nota à imprensa.

Acrescenta ainda que "o feito desportivo alcançado é de inequívoca relevância, tanto mais por ter sido alcançado na estreia absoluta do atleta em Campeonatos do Mundo, representando Portugal e projectando o nome da Madeira numa modalidade náutica em expansão".