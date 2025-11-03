PSD apresenta voto de protesto pelo aumento do custo das viagens da TAP para a Madeira

O grupo parlamentar do PSD deu entrada a um voto de protesto, junto da Assembleia Legislativa da Madeira, dirigido à TAP, dado o aumento do custo das viagens para a Madeira, exigindo a reversão imediata do agravamento tarifário imposto pela TAP nas ligações entre Portugal Continental e a Madeira, durante a época natalícia e do Ano Novo.

Governo Regional repudia aplicação injustificada de taxas em voos da TAP no Natal SRTAC apela ao presidente do Conselho de Administração da TAP para que reverta esta decisão comercial

Os social-democratas explicam que foi identificado um aumento de 30 euros por trajecto nas rotas Lisboa - Funchal - Lisboa e Porto - Funchal - Porto, "sem qualquer aviso ou preparação prévia, somando esse valor ao diferencial historicamente aplicado pela TAP (no valor de 18 euros face à low season) na classe económica mais alta (classe Y)".

Este dado não é de menor importância pelo facto das tarifas de valor mais elevado corresponderem a cerca de 80% dos bilhetes utilizados no Programa Estudante Insular, pelo que estas medidas terão impacto financeiro sobre o mesmo. Com este agravamento, o custo total por trajeto ascenderá a mais de 400€, em cada um dos percursos (Funchal - Lisboa/Porto) e (Lisboa/Porto - Funchal), sendo estes valores bem acima do limite máximo elegível ao abrigo do Subsídio Social de Mobilidade, com impacto direto nos orçamentos familiares e na despesa pública.

Grupo parlamentar do PSD

O grupo parlamentar do PSD assume que "a mobilidade dos madeirense não é um luxo, é, sim, uma obrigação do Estado e de quem por ele responde". "Não é tolerável que uma empresa participada pelo Estado, vinculada a deveres de serviço público, se permita a decisões desta natureza que, sem pudor nem vergonha, contrariam os princípios de continuidade territorial e afrontam a mais elementar noção de justiça e proporcionalidade", termina.

