João Rodrigues velejou rumo ao ouro do Mundial de Raceboard

Perto de celebrar 54 anos de idades, o madeirense João Rodrigues sagrou-se hoje campeão do Mundo de vela da classe de Raceboard, que teve lugar em Mandelieu, em França.

O atleta português mais olímpico de sempre terminou da melhor forma o campeonato, que contou com 87 participantes no sector masculino, ao vencer as duas primeiras regatas no escalão absoluto neste derradeiro dia de competição, acabando depois por não fazer a derradeira regata, uma vez que podia descartar o pior resultado, que acabou por fazê-lo ao fechar o Mundial

João Rodrigues conquistou o título mundial absoluto, tendo ainda recebido a medalha de ouro na categoria de GrandMaster. O velejador do Centro Treino Mar fez um campeonato brilhante, ao longo das 10 regatas. O madeirense venceu seis regatas, tendo ainda alcançado dois segundos lugares um terceiro e um sexto.

O madeirense fechou o Campeonato do Mundo somando um total de 19 pontos, enquanto o espanhol Borja Serra sagrou-se vice-campeão com 31 pontos. O francês Nicolas Huguet alcançou o último lugar do pódio somando 41 pontos.

Quanto ao outro português e madeirense neste Mundial, António Perestrelo, colega de João Rodrigues terminou os campeonatos na 34.ª posição.

De referir que João Rodrigues já tinha alcançado o ‘topo’ do Mundo na classe raceboard por várias vezes nos últimos anos, quer em termos absolutos quer ainda na categoria de Masters.