João Lourenço Viveiros é vice-campeão do Mundo

O madeirense João Viveiros sagrou-se hoje vice campeão do Mundo de Stand Up Paddle (SUP) na disciplina de race técnico.

Nos Campeonatos do Mundo de SUP que estão a ter lugar em Abu Dhabi o atleta do Ludens Clube Machico, na sua estreia absoluta em mundiais, o atleta do Ludens Clube Machico, em representação da selecção portuguesa, liderou toda a final júnior, mas, na recta final veio a virar a menos de 20 metros da praia sendo ultrapassado pelo atleta japonês, Tastuma Nishikawa que veio a conquistar o ouro.

Estiveram presentes nesta prova técnica perto de 50 atletas em representação de mais de 20 países.