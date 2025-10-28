Deputados do PSD visitaram centro de vacinação na Nazaré

O grupo parlamentar do PSD na Assembleia Legislativa da Madeira acompanha o processo de vacinação nos centros de saúde da Região, realçando "a aposta que o Governo Regional tem implementado na prevenção da saúde".

Os deputados visitaram, hoje, o Centro de Saúde da Nazaré onde decorre o processo de vacinação.

"Existe um reforço na atuação do Governo Regional relativamente a estas matérias, sendo um exemplo disso o investimento de 700 mil euros para a aquisição de vacinas para a Gripe e Covid-19", refere o grupo parlamentar.

O processo de vacinação não depende de marcação prévia, decorrendo em regime de porta aberta.



