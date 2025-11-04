Portugal defronta Arménia com camisola de homenagem a Eusébio

A seleção portuguesa de futebol vai alinhar frente à Arménia, em 16 de novembro, com um equipamento especial, preto e dourado, que homenageia Eusébio, no 60.º aniversário da conquista da Bola de Ouro, anunciou hoje a federação.

"Posicionada entre a nostalgia e a cultura contemporânea do futebol, esta edição alia acabamento 'premium', inspiração na herança e um design arrojado e sofisticado. A base preta, com detalhes dourados elegantes, evoca a alcunha icónica de Eusébio e a rica história do futebol português, enquanto entrega um visual marcante que une gerações", refere uma nota divulgada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Destacando que "Eusébio há só um", o organismo indica que a camisola, preta e dourada, e "assinada pelas duas palavras que faziam tremer os defesas adversários: Pantera Negra", leva adiante o legado do antigo futebolista.

A FPF refere que a camisola é limitada a 1965 unidades -- assinalando assim o ano da conquista da Bola de Ouro - e tem uma versão personalizada com o 13 na frente e nas costas, uma homenagem ao número do antigo futebolista ao serviço da equipa das 'quinas' na época 1965/66.

A seleção portuguesa de futebol vai utilizar este equipamento em 16 de novembro, frente à Arménia, no jogo da última jornada do Grupo F da qualificação europeia para o Mundial2026, agendado para o Estádio do Dragão, no Porto.

Eusébio, que morreu em 05 de janeiro de 2014, aos 71 anos, foi o primeiro português a conquistar uma Bola de Ouro, troféu que Luís Figo venceu no ano 2000, e Cristiano Rolando em cinco ocasiões (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017)