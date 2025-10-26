 DNOTICIAS.PT
Sporting tenta igualar líder FC Porto, Nacional defronta Estoril Praia

O Sporting pode hoje igualar provisoriamente o líder FC Porto, caso triunfe na visita ao Tondela, em jogo da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol, com os 'dragões' a jogarem na segunda-feira em casa do Moreirense.

Quatro dias depois da vitória em casa sobre o Marselha (2-1), na Liga dos Campeões, o Sporting, ultrapassado no sábado pelo Benfica, que goleou em casa o Arouca (5-0), procura segurar o segundo lugar e colocar pressão no FC Porto, na visita ao Tondela, 17.º e penúltimo classificado, marcada para as 18:00.

Os 'leões' têm neste momento 19 pontos, os mesmos do Gil Vicente, que goleou o Alverca (4-0) no arranque da jornada, menos dois do que o Benfica e três do que o FC Porto, que visita na segunda-feira o Moreirense, quinto posicionado.

O Sporting venceu em cinco das sete visitas ao Tondela, que, esta temporada, no seu terreno ainda não venceu, somando dois empates e uma derrota.

Vindo de um triunfo da Liga Europa, em casa, frente ao Estrela Vermelha, o Sporting de Braga (10.º) tenta regressar às vitórias no campeonato, no qual não venceu nos últimos seis encontros, recebendo o Casa Pia (14.º).

Num encontro entre duas equipas minhotas, o Famalicão, sexto posicionado e que vem de três empates seguidos e quatro jogos sem vencer, recebe o Vitória de Guimarães (nono), em busca de somar, pela primeira vez esta época, duas vitórias seguidas na I Liga.

No outro encontro do dia, o Estoril Praia, 16.º e antepenúltimo, joga no seu estádio com o Nacional (11.º), que está no melhor momento da época, com duas vitórias seguidas.

Programa da nona jornada

- Sexta-feira, 24 out:

Alverca - Gil Vicente, 0-4

- Sábado, 25 out:

Santa Clara - AVS, 2-0

Benfica - Arouca, 5-0

Estrela da Amadora - Rio Ave, 1-2

- Domingo, 26 out:

Estoril Praia - Nacional, 15:30

Famalicão - Vitória de Guimarães, 15:30

Tondela - Sporting, 18:00

Sporting de Braga - Casa Pia, 20:30

- Segunda-feira, 27 out:

Moreirense - FC Porto, 20:15

