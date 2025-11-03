Livro reúne monumentos à emigração portuguesa, incluindo homenagens madeirenses

O historiador da diáspora Daniel Bastos apresenta, no próximo dia 15 de Novembro, em Paris, o livro “Monumentos ao Emigrante – Uma Homenagem à História da Emigração Portuguesa”, uma obra que reúne, pela primeira vez, monumentos erguidos em todo o país em tributo às comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo — incluindo os existentes na Madeira e nos Açores.

A apresentação está marcada para as 17h30, na Casa de Portugal André de Gouveia, situada na Cité Internationale Universitaire de Paris, e será conduzida por João Costa Ferreira, director da instituição.

O livro, resultado de um extenso levantamento dos monumentos de homenagem ao emigrante em todos os distritos de Portugal continental e nas regiões autónomas, constitui, segundo o autor, “uma homenagem à memória coletiva da diáspora portuguesa”.

A sessão, aberta à comunidade, pretende também reconhecer o papel da comunidade portuguesa em França, a mais numerosa da Europa e uma das maiores estabelecidas no território francês, estimada em cerca de um milhão de pessoas.