Jornais entre a homenagem a Balsemão e uma tragédia familiar
Bom dia. Os jornais nacionais e revista semanal publicados nesta quinta-feira, 23 de Outubro de 2025, apontam a duas notícias de maior destaque, o obituário de homenagem a Francisco Pinto Balsemão, mas também a informação mais recente de uma tragédia familiar que levou um miúdo a matar a sangue frio a mãe...
Na revista Visão:
- "O regresso inesperado dos grandes pensadores"
- "Ricardo Paes Mamede [economista]. O Orçamento do Estado como encenação"
- "EUA. Quem tem medo de Zohran Mamdani?"
- "Debate. A esquerda e a guerra das bandeiras"
- "Astérix. A poção mágica do sucesso"
No Correio da Manhã:
- "Crime brutal em Vagos. Filho de 14 anos mata mãe a tiro e simula assalto"
- "Sporting 2 Marselha 1. Paixão leonina com reviravolta do banco"
- "Desilusão em Newcastle. Estrutura do Benfica prepara ataque ao mercado"
- "N. Forest-FC Porto. Dragão invicto em teste inglês"
- "Sp. Braga-E. Vermelha. Guerreiros com personalidade para continuar brilho europeu"
- "Em tribunal. Câncio não sabe quem pagou férias de luxo com Sócrates"
- "Diz em julgamento. Polícia que disparou sobre Odair 'viu faca'"
- "Francisco Pinto Balsemão. O último imperador dos media"
- "Preço das casas sobem 19% e batem recorde"
- "Porto. Pai de 'macaco' leva 4 anos por lesar bombeiros"
- "Em prisão preventiva. José Manuel Anes dava mesada a filha agressora"
- "À guarda do hospital. Bebé abandonado em Leiria tem visitas da mãe"
No Público:
- "1937-2025. Balsemão. Moderno, liberal e com pose de príncipe"
- "Incentivos para as urgências regionais não constam da proposta do Governo"
- "Caso Odair Moniz. Versão do agente Bruno Pinto sobre o punhal por confirmar"
- "Orçamento do Estado. Governo revê despesa líquida após diálogo com Bruxelas"
- "Entrevista. Brilhante Dias desafia António Filipe a desistir e a apoiar Seguro"
- "Conselho Europeu. Cimeira para controlar danos no clima e no apoio à Ucrânia"
No Jornal de Notícias:
- "Meia centena de bebés abandonados em seis anos"
- "Morta a tiro pelo filho adolescente em Vagos. Vereadora Susana Gravato foi atingida por revolver do marido. Menor confessou crime"
- "Amigos e rivais elogiam legado de Francisco Pinto Balsemão"
- "Julgamento. PSP que matou Odair pede perdão e chora em tribunal"
- "Habitação. Preços das casas sobem na periferia das cidades"
- "TGV em Gaia. Pinto Luz tem de explicar mudanças no Parlamento"
- "Estudo. Doença dos pezinhos mais prevalente na Região Norte"
- "Banda desenhada. Astérix e Obélix juntos com Amália e Ronaldo. Viagem à Lusitânia está nas livrarias de todo o Mundo"
- "Sporting 2-1 Marselha. Leão salta do banco para assinar reviravolta"
- "Liga Europa. FC Porto contra a malapata das visitas a Inglaterra"
No Diário de Notícias:
- "Francisco Pinto Balsemão (1937-2025). As muitas vidas do político, jornalista e empresário que nunca deixou de ser 'pioneiro' e 'visionário'"
- "Marcelo diz que o país perdeu uma das personalidades 'mais marcantes dos últimos 60 anos'"
- "TAP desiste de contestar o pagamento de até 300 milhões aos tripulantes"
- "Análise. Itália conhece estabilidade e pragmatismo pela mão de Meloni"
- "Julgamento. PSP que matou Odair Moniz acreditou ser ameaçado"
- "Mobi Summit. Grandes projetos de mobilidade marcam arranque da edição de 2025"
- "Elevador da Glória. Presidente da Carris demite-se após reunião com Moedas"
- "Arte. Isabelle Ferreira leva ao MAAT a memória do salto e da migração"
- "Retrato. A redenção cinematográfica de Bruce Springsteen"
No Negócios:
- "Casas já custam mais de 200 mil euros em 47 concelhos"
- "Francisco Pinto Balsemão 1937-2025. O enorme legado do patrão dos media e os desafios que deixa"
- "Finanças furam tecto da despesa e entram na margem de segurança"
- "Subida do juro dos certificados aguça apetite dos investidores"
- "Mota-Engil entra em leilão para gerir 627 km de estradas no Brasil"
No O Jornal Económico:
- "Isabel Guerreiro vai liderar Santander em Portugal"
- "Setor do bacalhau quer regime de exceção para comprar à Rússia"
- "'É necessária uma remodelação profunda das redes de distribuição' - Nuno Costa, presidente da Quadrante"
- "O que querem os candidatos ao Benfica"
- "O jornalista, político e empresário que marcou a história. Francisco Pinto Balsemão (1937-2025)"
- "Centros de dados têm potencial para criar nove mil empregos"
- "Portuguesa Neuraspace investe 25 milhões para entrar na guerra das estrelas"
No Record:
- "Sporting 2-1 Marselha. Leão rosa forte. Reviravolta veio do banco e 6 pontos já estão no bolso"
- "Rui Borges. 'Só uma grande equipa conseguia fazer isto'"
- "Liga dos Campeões de Andebol. Kolstad 30-34 Sporting. 2.ª parte de luxo"
- "Benfica. 'Temos um grande plantel', Presidente relembra elogios de Mourinho"
- "Entrevista. Tomás Barroso, vice para as modalidades da lista de Rui Costa: 'Conheço a casa de uma ponta à outra'"
- "Vieira visa sucessor. 'O legado é o bicampeonato do Sporting'"
- "Nott. Forest-FC Porto.'Há algumas coisas para adivinhar', Farioli desconfiado com chicotada nos ingleses"
- "Sp. Braga-E. Vermelha. 'Queremos manter a dinâmica', Vicens satisfeito com percurso europeu"
No O Jogo:
- "Liga Europa. Nottingham Forest-FC Porto 20H00. Sem medo. Dragões enfrentam ambiente difícil do City Ground com os olhos postos na vitória"
- "Francesco Farioli. 'Preparámos o jogo contra dois ou três candidatos a treinador'"
- "Diogo Costa e Samu de volta ao onze"
- "O tatuador de Nottingham e muita paixão portista"
- "Liga dos Campeões. Sporting 2-1 Marselha. Filme com final feliz. Franceses começaram a vencer, mas Geny Catamo e Alisson operaram"
- "'Queixamo-nos muito do VAR, mas se não existisse...' - Rui Borges"
- "Braga-E. Vermelha 17H45. Agarrar a estrela europeia. Ricardo Horta e Carlos Vicens confiantes no sucesso"
- "Benfica. Dedic falha cinco jogos. Confirmada lesão muscular do lateral direito"
- "José Mourinho já perde para Bruno Lage em remates feitos e consentidos"
- "Rui Costa: 'Há jogadores que podem aparecer mais'"
- "[Liga dos Campeões] Benfica e Ajax são as únicas equipas sem pontos"
E no A Bola:
- "Sporting 2-1 Marselha. Onde está a crise? Leão mostra saúde e vira jogo frente ao líder da liga francesa"
- "Geny Catamo e Alisson saltaram do banco para decidir partida que corria mal ao intervalo"
- "'Só uma grande equipa dava a volta assim' - Rui Borges"
- "Rui Costa admite 'falar internamente' sobre construção do plantel"
- 'Tudo é fraco quando olho para os outros candidatos' - Martim Mayer"
- "Liga Europa. N. Forest-FC Porto 20H00. À procura da primeira vitória em Inglaterra"
- "SC Braga-E. Vermelha 17H45. Vicens promete onze competitivo"
- "Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt"
- "Athletic Bilbao 3-1 Qarabag"
- "Chelsea 5-1 Ajax"
- "Bayern 4-1 Club Brugge"
- "Atalanta 0-0 Slavia Praga"
- "Real Madrid 1-0 Juventus"
- "Mónaco 0-0 Tottenham"
- "E. Frankfurt 1-5 Liverpool"