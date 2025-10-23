Jornais entre a homenagem a Balsemão e uma tragédia familiar

Bom dia. Os jornais nacionais e revista semanal publicados nesta quinta-feira, 23 de Outubro de 2025, apontam a duas notícias de maior destaque, o obituário de homenagem a Francisco Pinto Balsemão, mas também a informação mais recente de uma tragédia familiar que levou um miúdo a matar a sangue frio a mãe...

Na revista Visão:

- "O regresso inesperado dos grandes pensadores"

- "Ricardo Paes Mamede [economista]. O Orçamento do Estado como encenação"

- "EUA. Quem tem medo de Zohran Mamdani?"

- "Debate. A esquerda e a guerra das bandeiras"

- "Astérix. A poção mágica do sucesso"

No Correio da Manhã:

- "Crime brutal em Vagos. Filho de 14 anos mata mãe a tiro e simula assalto"

- "Sporting 2 Marselha 1. Paixão leonina com reviravolta do banco"

- "Desilusão em Newcastle. Estrutura do Benfica prepara ataque ao mercado"

- "N. Forest-FC Porto. Dragão invicto em teste inglês"

- "Sp. Braga-E. Vermelha. Guerreiros com personalidade para continuar brilho europeu"

- "Em tribunal. Câncio não sabe quem pagou férias de luxo com Sócrates"

- "Diz em julgamento. Polícia que disparou sobre Odair 'viu faca'"

- "Francisco Pinto Balsemão. O último imperador dos media"

- "Preço das casas sobem 19% e batem recorde"

- "Porto. Pai de 'macaco' leva 4 anos por lesar bombeiros"

- "Em prisão preventiva. José Manuel Anes dava mesada a filha agressora"

- "À guarda do hospital. Bebé abandonado em Leiria tem visitas da mãe"

No Público:

- "1937-2025. Balsemão. Moderno, liberal e com pose de príncipe"

- "Incentivos para as urgências regionais não constam da proposta do Governo"

- "Caso Odair Moniz. Versão do agente Bruno Pinto sobre o punhal por confirmar"

- "Orçamento do Estado. Governo revê despesa líquida após diálogo com Bruxelas"

- "Entrevista. Brilhante Dias desafia António Filipe a desistir e a apoiar Seguro"

- "Conselho Europeu. Cimeira para controlar danos no clima e no apoio à Ucrânia"

No Jornal de Notícias:

- "Meia centena de bebés abandonados em seis anos"

- "Morta a tiro pelo filho adolescente em Vagos. Vereadora Susana Gravato foi atingida por revolver do marido. Menor confessou crime"

- "Amigos e rivais elogiam legado de Francisco Pinto Balsemão"

- "Julgamento. PSP que matou Odair pede perdão e chora em tribunal"

- "Habitação. Preços das casas sobem na periferia das cidades"

- "TGV em Gaia. Pinto Luz tem de explicar mudanças no Parlamento"

- "Estudo. Doença dos pezinhos mais prevalente na Região Norte"

- "Banda desenhada. Astérix e Obélix juntos com Amália e Ronaldo. Viagem à Lusitânia está nas livrarias de todo o Mundo"

- "Sporting 2-1 Marselha. Leão salta do banco para assinar reviravolta"

- "Liga Europa. FC Porto contra a malapata das visitas a Inglaterra"

No Diário de Notícias:

- "Francisco Pinto Balsemão (1937-2025). As muitas vidas do político, jornalista e empresário que nunca deixou de ser 'pioneiro' e 'visionário'"

- "Marcelo diz que o país perdeu uma das personalidades 'mais marcantes dos últimos 60 anos'"

- "TAP desiste de contestar o pagamento de até 300 milhões aos tripulantes"

- "Análise. Itália conhece estabilidade e pragmatismo pela mão de Meloni"

- "Julgamento. PSP que matou Odair Moniz acreditou ser ameaçado"

- "Mobi Summit. Grandes projetos de mobilidade marcam arranque da edição de 2025"

- "Elevador da Glória. Presidente da Carris demite-se após reunião com Moedas"

- "Arte. Isabelle Ferreira leva ao MAAT a memória do salto e da migração"

- "Retrato. A redenção cinematográfica de Bruce Springsteen"

No Negócios:

- "Casas já custam mais de 200 mil euros em 47 concelhos"

- "Francisco Pinto Balsemão 1937-2025. O enorme legado do patrão dos media e os desafios que deixa"

- "Finanças furam tecto da despesa e entram na margem de segurança"

- "Subida do juro dos certificados aguça apetite dos investidores"

- "Mota-Engil entra em leilão para gerir 627 km de estradas no Brasil"

No O Jornal Económico:

- "Isabel Guerreiro vai liderar Santander em Portugal"

- "Setor do bacalhau quer regime de exceção para comprar à Rússia"

- "'É necessária uma remodelação profunda das redes de distribuição' - Nuno Costa, presidente da Quadrante"

- "O que querem os candidatos ao Benfica"

- "O jornalista, político e empresário que marcou a história. Francisco Pinto Balsemão (1937-2025)"

- "Centros de dados têm potencial para criar nove mil empregos"

- "Portuguesa Neuraspace investe 25 milhões para entrar na guerra das estrelas"

No Record:

- "Sporting 2-1 Marselha. Leão rosa forte. Reviravolta veio do banco e 6 pontos já estão no bolso"

- "Rui Borges. 'Só uma grande equipa conseguia fazer isto'"

- "Liga dos Campeões de Andebol. Kolstad 30-34 Sporting. 2.ª parte de luxo"

- "Benfica. 'Temos um grande plantel', Presidente relembra elogios de Mourinho"

- "Entrevista. Tomás Barroso, vice para as modalidades da lista de Rui Costa: 'Conheço a casa de uma ponta à outra'"

- "Vieira visa sucessor. 'O legado é o bicampeonato do Sporting'"

- "Nott. Forest-FC Porto.'Há algumas coisas para adivinhar', Farioli desconfiado com chicotada nos ingleses"

- "Sp. Braga-E. Vermelha. 'Queremos manter a dinâmica', Vicens satisfeito com percurso europeu"

No O Jogo:

- "Liga Europa. Nottingham Forest-FC Porto 20H00. Sem medo. Dragões enfrentam ambiente difícil do City Ground com os olhos postos na vitória"

- "Francesco Farioli. 'Preparámos o jogo contra dois ou três candidatos a treinador'"

- "Diogo Costa e Samu de volta ao onze"

- "O tatuador de Nottingham e muita paixão portista"

- "Liga dos Campeões. Sporting 2-1 Marselha. Filme com final feliz. Franceses começaram a vencer, mas Geny Catamo e Alisson operaram"

- "'Queixamo-nos muito do VAR, mas se não existisse...' - Rui Borges"

- "Braga-E. Vermelha 17H45. Agarrar a estrela europeia. Ricardo Horta e Carlos Vicens confiantes no sucesso"

- "Benfica. Dedic falha cinco jogos. Confirmada lesão muscular do lateral direito"

- "José Mourinho já perde para Bruno Lage em remates feitos e consentidos"

- "Rui Costa: 'Há jogadores que podem aparecer mais'"

- "[Liga dos Campeões] Benfica e Ajax são as únicas equipas sem pontos"

E no A Bola:

- "Sporting 2-1 Marselha. Onde está a crise? Leão mostra saúde e vira jogo frente ao líder da liga francesa"

- "Geny Catamo e Alisson saltaram do banco para decidir partida que corria mal ao intervalo"

- "'Só uma grande equipa dava a volta assim' - Rui Borges"

- "Rui Costa admite 'falar internamente' sobre construção do plantel"

- 'Tudo é fraco quando olho para os outros candidatos' - Martim Mayer"

- "Liga Europa. N. Forest-FC Porto 20H00. À procura da primeira vitória em Inglaterra"

- "SC Braga-E. Vermelha 17H45. Vicens promete onze competitivo"

- "Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt"

- "Athletic Bilbao 3-1 Qarabag"

- "Chelsea 5-1 Ajax"

- "Bayern 4-1 Club Brugge"

- "Atalanta 0-0 Slavia Praga"

- "Real Madrid 1-0 Juventus"

- "Mónaco 0-0 Tottenham"

- "E. Frankfurt 1-5 Liverpool"