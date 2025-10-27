Programa para jovens ANDA Conhecer Portugal com adesão recorde

O programa ANDA Conhecer Portugal, que permite aos jovens dos 18 aos 30 anos viajar de comboio e alojar-se nas Pousadas da Juventude gratuitamente, regista uma adesão recorde e está quase esgotado para este ano, anunciou o Governo.

Recentemente foram alargados os critérios de acesso, o que garante "que mais jovens e organizações de juventude possam participar ativamente, de forma a conhecerem o território nacional e vivenciarem experiências que reforçam a mobilidade, a partilha e a autonomia", disse citada num comunicado do Governo a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes.

O programa, promovido pela Movy (entidade gestora da rede nacional de Pousadas de Juventude e do Cartão Jovem Europeu em Portugal) e pela CP -- Comboios de Portugal, destina-se a jovens entre os 18 e os 30 anos e associações de estudantes e associações juvenis inscritas no RNAJ (Registo Nacional do Associativismo Jovem).

Desde dia 20, quando foram alargados os critérios de acesso, foram registados mais de 22 mil 'vouchers', elevando o total emitido em 2025 para cerca de 28 mil, próximo do limite máximo de 30 mil vouchers previstos para este ano.

No comunicado do Ministério da Cultura, Juventude e Desporto recorda que, inscrevendo-se, os jovens podem gratuitamente viajar nos comboios e alojar-se nas Pousadas da Juventude.

Os jovens e associações interessadas podem resgatar o 'voucher' na página oficial da organização até 31 de dezembro e usufruir da experiencia até 4 de julho de 2026.

O programa, explica-se na página oficial da iniciativa, dá aos jovens que terminaram o 12.º ano em 2025 ou que tenham entre 18 e 30 anos, a oportunidade de conhecer a diversidade cultural e o património histórico e natural do seu país através das Pousadas de Juventude e dos Comboios de Portugal, "enriquecendo as experiências de viagem e de lazer".