Real Madrid presta homenagem a Diogo Jota em Anfield

O Real Madrid homenageou hoje Diogo Jota em Anfield Road, com flores colocadas no estádio do Liverpool, após a conferência de imprensa de véspera do jogo entre os dois clubes, para a Liga dos Campeões de futebol.

Xabi Alonso, treinador dos madrilenos e antigo jogador da formação inglesa, e Emilio Butragueño, diretor de relações institucionais do clube espanhol, acompanhados pelos jogadores Dean Huijsen e Trent Alexander-Arnold, foram até ao cenotáfio em honra do malogrado jogador português, que perdeu tragicamente a vida em acidente de viação.

Os adeptos 'reds', que se encontravam em grande número junto ao alter que construíram para Diogo Jota, retribuíram com uma ovação.

Um momento especialmente emotivo foi a presença de Trent Alexander-Arnold, que se formou como jogador no Liverpool e que partilhou êxitos com o internacional português.

O lateral deixou flores com as cores do clube, um comando de consola de videojogos e uma carta sentida: "A tua recordação e a do André sempre permanecerão vivas. Sorrio cada vez que penso em ti e sempre recordarei os bons momentos que partilhámos. Sinto a tua falta, amigo, em cada dia".

Diogo Jota, que tinha 28 anos, jogou cinco épocas no Liverpool, efetuando quase 200 jogos e marcando 65 golos.

Morreu em 03 de julho, em acidente de viação perto de Zamora, em Espanha, juntamente com o irmão mais novo, André Silva. Em sua honra, o Liverpool retirou o dorsal '20' dos seus equipamentos, para sempre.