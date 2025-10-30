Deputados cumprem minuto de silêncio em homenagem a Armando Abreu

Os deputados da Assembleia Legislativa da Madeira cumpriram, esta manhã, um minuto de silêncio em homenagem ao antigo deputado e vereador da CMF Armando Abreu, recentemente falecido.

Na abordagem a um voto de pesar apresentado pelo PSD, Jaime Filipe Ramos descreveu Armando Abreu como um amigo, uma pessoa impactante, que se distinguia pela sua humanidade e pela sua dedicação à causa pública. O líder parlamentar social-democrata descreveu que o homenageado trabalhou até ao fim, mesmo limitado. Era uma pessoa disponível, com muito humor e fácil trato.

Na discussão deste voto de pesar, Carlos Silva (JPP) realçou o percurso de vida do antigo autarca e deputado e recordou a sua dedicação às causas. Victor Freitas (PS) acrescentou que Armado Abreu serviu o seu partido e a democracia como autarca e como deputado. Aproveitou para elogiar “todos os que foram responsáveis pela implantação da democracia na Madeira nas décadas de 1970 e 1980”.

Sara Madalena (CDS), Gonçalo Maia Camelo (IL) e Miguel Castro (Chega) associaram-se a este voto.