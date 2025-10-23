FC Porto e Sporting de Braga tentam manter arranque 100% vitorioso

O FC Porto e o Sporting de Braga tentam hoje manter o arranque 100% vitorioso na fase de liga da Liga Europa de futebol, jogando com o Nottingham Forest e Estrela Vermelha, respetivamente, na terceira jornada.

As duas equipas lusas presentes na segunda prova europeia de clubes estão entre as sete equipas que venceram nas duas primeiras jornadas, com os 'dragões' a visitarem os ingleses (20:00) e os 'arsenalistas' a receberem os sérvios (17:45), conjuntos que somaram apenas um ponto.

O FC Porto, que venceu com dificuldade nas duas primeiras jornadas, joga em Inglaterra, onde nunca ganhou, frente a um Nottingham Forest em crise, sem vitórias há 10 encontros e que perdeu os últimos quatro, estreando frente aos 'dragões' o terceiro treinador da temporada, Sean Dyche, que sucede ao australiano Ange Postecoglou e ao português Nuno Espírito Santo.

Em melhor momento estão os 'azuis e brancos', que, em 11 jogos esta temporada, têm apenas um empate, com o Benfica (0-0), na I Liga, e sofreram apenas dois golos, contra 26 marcados.

Apesar de não vencer para o campeonato há seis jogos, o Sporting de Braga conseguiu duas vitórias no arranque da Liga Europa, na qual ainda não sofreu golos, depois de vencer Feyenoord (1-0) e Celtic (2-0), recebendo agora o Estrela Vermelha, que visita pela segunda vez Portugal, depois de ter perdido com o FC Porto (2-1), na ronda anterior.

Os bracarenses vão encontrar pela sexta vez a equipa de Belgrado, a quem só ganharam uma vez, por 2-0 em casa, na Taça UEFA de 2007/08, perdendo na Sérvia (2-1), em 2021/22, registando-se três empates nos restantes jogos.