FC Porto e Sporting de Braga tentam manter pleno de vitórias na fase de liga

FC Porto e Sporting de Braga procuram na quinta-feira manter-se vitoriosos na fase de liga da Liga Europa de futebol, com os 'dragões' a visitarem o Nottingham Forest, em nova mudança técnica, enquanto os 'arsenalistas' recebem o Estrela Vermelha.

Numa altura em que os dois representantes portugueses contabilizam um pleno de seis pontos, a exemplo de outras cinco equipas, os líderes isolados da I Liga vão entrar em campo na terceira jornada às 20:00, já depois do jogo no Minho, que começa às 17:45.

O Sporting de Braga enfrenta precisamente o último opositor europeu do FC Porto, que precisou de um golo perto do fim de Rodrigo Mora para vencer em casa o octocampeão sérvio Estrela Vermelha (2-1) e dar continuidade ao êxito fora perante os austríacos do Salzburgo (1-0), decidido já em tempo de compensação pelo brasileiro William Gomes.

Vencedores da Taça UEFA em 2002/03 e da Liga Europa em 2010/11, os 'dragões' têm pela frente o Nottingham Forest, que está em zona de descida na Liga inglesa e em 25.º na primeira fase da segunda prova continental de clubes, com um ponto, após um empate na visita aos espanhóis do Betis (2-2), seguida de uma derrota caseira ante os dinamarqueses do Midtjylland (3-2).

Os 'tricky trees' têm andado distantes do nível apresentado na época passada, quando fecharam o top 7 da Premier League e asseguraram o regresso às provas europeias 29 anos depois, estando com séries de 10 jogos sem ganhar e quatro derrotas em 2025/26.

Sucessor em setembro do treinador português Nuno Espírito Santo, agora no West Ham, o australiano Ange Postecoglou foi despedido no sábado ao fim de oito partidas, sendo que, de acordo com a imprensa, Sean Dyche deverá ser anunciado como novo treinador.

Já o FC Porto ganhou 10 dos 11 jogos com o italiano Francesco Farioli e bateu no fim de semana o Celoricense (4-0), do Campeonato de Portugal (CP), quarto escalão nacional, em Barcelos, com um 'hat-trick' do suplente Samu, na terceira fase da Taça de Portugal.

Os 'dragões' visam a primeira vitória na 24.ª visita a Inglaterra, num jogo entre emblemas com dois troféus de campeão europeu cada, antecedido pela receção do Sporting de Braga ao Estrela Vermelha, outro antigo vencedor da maior prova continental de clubes.

Invicto há três desafios, numa série acentuada pela última vez frente ao Bragança (1-0), também do CP, o conjunto do espanhol Carlos Vicens não triunfa há seis jornadas na I Liga, mas está imparável na Liga Europa, à qual acedeu depois de três pré-eliminatórias.

O espanhol Fran Navarro deu a vitória caseira sobre o Feyenoord (1-0), líder isolado do campeonato neerlandês, antes de o capitão Ricardo Horta e o também espanhol Gabri Martínez garantirem o êxito no terreno do tetracampeão escocês Celtic (2-0), que nunca tinha perdido nas anteriores 12 receções a emblemas nacionais em provas continentais.

Antes da segunda paragem da época para as seleções nacionais, no início de outubro, o Sporting de Braga, finalista derrotado da Liga Europa em 2010/11, empatou fora com o bicampeão nacional Sporting (1-1) - numa oitava ronda da I Liga em que houve um 'nulo' entre FC Porto e Benfica -, diluindo algumas críticas ao oitavo colocado no campeonato.

No horizonte 'arsenalista' surge o Estrela Vermelha, líder invicto na Sérvia e 26.º na Liga Europa, com um ponto, resultante de um empate caseiro na estreia perante o Celtic (1-1), para o qual contribuíram o médio luso Tomás Händel e alguns estrangeiros com passado em Portugal, incluindo o brasileiro Matheus, guarda-redes dos minhotos de 2014 a 2025.

Dinamo Zagreb, Midtjylland e Aston Villa também vão defender os seus trajetos perfeitos nos terrenos do Malmö, do Maccabi Telavive e do Go Ahead Eagles, respetivamente, ao passo que os franceses do Lyon, de Paulo Fonseca, serão anfitriões do campeão suíço Basileia e perseguem o terceiro triunfo, à semelhança do Lille diante do PAOK Salónica.

Numa fase com oito jornadas, que vai qualificar os oito primeiros para os oitavos de final, com as equipas entre o nono e o 24.º lugares a rumarem ao play-off, o campeão búlgaro Ludogorets, de Rui Mota, é 21.º, com três pontos, e visita os helvéticos do Young Boys.