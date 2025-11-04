Caos no SNS devido a morte de grávida entre os destaques da imprensa nacional

Público:

- "Morte de grávida. Cresce contestação à ministra da Saúde"

- "Banca privada encaixa mais 20% em comissões do que no pré-pandemia"

- "Empresário vs. CP. Turismo no Comboio Presidencial está em tribunal"

- "Presidenciais. Ex-ministros Pizarro e Temido fogem de Seguro"

- "Emprego. Mais de 40% dos imigrantes têm qualificações a mais"

- "Eleições locais. Um ano depois, parte dos EUA vai referendar 'Trump II'"

- "Entrevista a Raji Sourani 'É kafkiano: o genocida é a vítima, e nós, o povo palestiniano, os agressores'"

- "Mudanças no CCB. Governo afasta Madalena Reis e escolhe Rui Morais e Rita Romão para administração"

Correio da Manhã:

- "Membro da Assembleia Municipal da cidade sadina. Deputado caçado a roubar carteiras de menores"

- "Eleito pelo PS assalta jovens em Setúbal para comprar droga"

- "Juventus-Sporting. Sporting quer quebrar enguiço na Itália"

- "Benfica. Mourinho faz horas extras a pensar no Leverkusen"

- "Fábio Veríssimo. Árbitro queixa-se de tentativa de pressão no Estádio do Dragão"

- "E-Lar. Mais de 51,5 milhões de euros para trocar eletrodomésticos"

- "Contas do Estado. Dívida pública bate recorde de 27 mil euros por habitante"

- "Caos no SNS. Família de morta magoada com ministra da Saúde"

- "Professores contestam proibição do telemóvel nas escolas"

- "Tires. Transexual ateia fogo ao colchão e fere 5 guardas"

- "Quarteira. Morte à facada por dívida a traficante"

- "Coimbra. Água das ribeiras contaminada com fármacos"

Jornal de Notícias:

- "Professores ainda não receberam horas extra e apoio à deslocação"

- "Calor e doença arrasam produções de vinho no Douro"

- "Transportes. Mais seis linhas expresso na UNIR"

- "FC Porto. Dragões sem derrotas no campeonato são fenómeno na Europa"

- "Sporting. Leões buscam triunfo fora na Champions que escapa há um ano"

- "Saúde. Ministra sob pressão após morte de grávida"

- "Droga. PJ interceta submarino que trazia 1,7 toneladas de cocaína"

- "Imigração. Mão de obra estrangeira em setores de baixos salários"

- "Pessoas. Maria Cerqueira Gomes de coração livre na Índia"

Diário de Notícias:

- "Saúde. Administrador do Amadora-Sintra demitiu-se por falhas de informação no caso de grávida que morreu sexta-feira"

- "Governo atrasou-se e perdeu 30 milhões do PRR para os centros de migrantes"

- "Turismo. 'No Brasil, quase todos os estados querem um hotel Vila Galé'"

- "Educação. Mais de 100 mil alunos continuam sem professor a meio do 1.º período"

- "Espanha. Feijóo pede à extrema-direita para facilitar eleição de sucessor de Mazón"

- "Análise. Bloco: Pureza muda perfil sem liderar revolução"

- "Liga dos Campeões. Há 62 anos que o Sporting procura a 1.ª vitória em Itália. Será hoje, diante da Juventus?"

- "Éric Chacour. 'Quis contar um pouco o Egito dos meus pais, com a comunidade levantina como pano de fundo'"

Negócios:

- "Governo vai atingir excedente à custa dos empréstimos do PRR"

- "EUA enfrentam o mais longo 'shutdown' de sempre"

- "Impostos sobre a habitação valem 80% da receita das autarquias"

- "Italianos da MFE vão entrar com até 30 milhões e ficam com 33% da Impresa"

- "Acordo para pagar à banca dá ganho de 35 milhões com imóveis à Teixeira Duarte"

- "Radar África. Corredor do Lobito volta à agenda da União Europeia"

- "Emprego. Tecnológicas sacrificam mão humana para investir em IA"

O Jornal Económico:

- "Fraude no IVA dos combustíveis saltou fronteiras e chega a Portugal"

- "Ministro critica visto prévio e lentidão na justiça. Tribunais contra-atacam"

- "Sword Health investe 250 milhões para ter hub de IA"

- "Minoritária quer obrigar Fidelidade a comprar-lhe 900 ações"

- "Cinco desafios (mais um) para os seguros em debate"

- "Empresas europeias crescem o triplo das americanas"

- "Sonaecom, Amorim e Montepio lucram menos até setembro"

- "Shell vai investir 860 milhões no regresso a Angola"

- "Arbitragem portuguesa inspira projeto-lei no Brasil"

Record:

- "Juventus-Sporting. Garras de fora. Sporting nunca ganhou em Itália mas faz peito à Juventus"

- "Arbitragem. Fábio Veríssimo denuncia pressão no dragão"

- "Árbitro tinha TV no balneário a mostrar repetições de lances polémicos ao intervalo e no final"

- "Benfica exige punição exemplar"

- "Benfica. Vem aí Dedic. Lateral volta aos lesão muscular"

- "Entrevistas. Candidato a vice para a área financeira de Noronha, José Theotónio. 'Há má gestão e incompetência'"

- "Administrador da SAD José Gandarês. 'Noronha entrou em modo animal feroz'"

- "FC Porto. Banco de Farioli dá lucro. Últimos 8 jogos com marca dos suplentes"

- "Por garrafa atirada a... Samu. Dragões pagam multa de 2.550 Euro"

- "A ver hoje na CMTV às 23 h00 Cristiano Ronaldo. 'Messi melhor do que eu? Não concordo'"

O Jogo:

- "FC Porto. Como Farioli ativou o plano B. Mudança drástica da estratégia decisiva para vencer guerreiros do Minho"

- "Fábio Veríssimo acusa no relatório. Arbitro refere tentativa de pressão com televisão impossível de desligar e imagens em loop. Em causa o golo anulado a Froholdt e um validado na Pontinha"

- "Liga dos Campeões. Juventus-Sporting 20H00"

- "'Se fosse fácil era para outro'. Rui Borges quer matar borrego italiano. 'O meu futuro passará pelo Sporting e que seja por muitos anos'"

- "Spalletti elogia adversário difícil de perceber"

- "Francisco Conceição e João Mário deverão ser suplentes"

- "Benfica. Candidatos picados. Troca de razões à entrada para a última semana antes das eleições"

- "Rui Costa. 'Não vale tudo para ser presidente'"

- "Noronha Lopes. 'Não tem capacidade para liderar'"

- "Seis jogos e nenhum triunfo na Luz para a Champions"

- "I Liga. Gil Vicente 1-0 Santa Clara"

- "Braga. Gorby liderou no Dragão. Na elogiada atuação em casa do líder, destacou-se um médio de 23 anos. Os números da exibição individual e coletiva"

- "V. Guimarães. 'Telmo Arcanjo vai chegar a patamares mais altos'. Elogios de Tozé Marreco antes do regresso a Tondela"

A Bola:

- "Veríssimo acusa FC Porto. Árbitro queixa-se de tentativa de pressão feita pelos dragões na receção de domingo ao SC Braga"

- "'É imperativo que haja consequências exemplares', lê-se em comunicado do Benfica"

- "Azuis e brancos ainda não reagiram oficialmente"

- "Benfica. Eleições aquecem"

- "'O Benfica não ganha desportivamente e financeiramente está pior do que estava'. Noronha Lopes, em entrevista n'A BOLA TV"

- "'Há quatro anos ninguém pôs aqui os cotos. Não fui passar férias à montanha'. Rui Costa, em Évora"

- "Liga dos Campeões. Juventus-Sporting 20H00"

- "Acabar com velha tradição. Leão joga esta noite em Itália, onde ainda nunca ganhou"

- "'Se ficar aqui 10 anos sou o treinador mais feliz do mundo'. Rui Borges"

- "Liga. Gil Vicente 1-0 Santa Clara"