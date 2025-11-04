Caos no SNS devido a morte de grávida entre os destaques da imprensa nacional
Público:
- "Morte de grávida. Cresce contestação à ministra da Saúde"
- "Banca privada encaixa mais 20% em comissões do que no pré-pandemia"
- "Empresário vs. CP. Turismo no Comboio Presidencial está em tribunal"
- "Presidenciais. Ex-ministros Pizarro e Temido fogem de Seguro"
- "Emprego. Mais de 40% dos imigrantes têm qualificações a mais"
- "Eleições locais. Um ano depois, parte dos EUA vai referendar 'Trump II'"
- "Entrevista a Raji Sourani 'É kafkiano: o genocida é a vítima, e nós, o povo palestiniano, os agressores'"
- "Mudanças no CCB. Governo afasta Madalena Reis e escolhe Rui Morais e Rita Romão para administração"
Correio da Manhã:
- "Membro da Assembleia Municipal da cidade sadina. Deputado caçado a roubar carteiras de menores"
- "Eleito pelo PS assalta jovens em Setúbal para comprar droga"
- "Juventus-Sporting. Sporting quer quebrar enguiço na Itália"
- "Benfica. Mourinho faz horas extras a pensar no Leverkusen"
- "Fábio Veríssimo. Árbitro queixa-se de tentativa de pressão no Estádio do Dragão"
- "E-Lar. Mais de 51,5 milhões de euros para trocar eletrodomésticos"
- "Contas do Estado. Dívida pública bate recorde de 27 mil euros por habitante"
- "Caos no SNS. Família de morta magoada com ministra da Saúde"
- "Professores contestam proibição do telemóvel nas escolas"
- "Tires. Transexual ateia fogo ao colchão e fere 5 guardas"
- "Quarteira. Morte à facada por dívida a traficante"
- "Coimbra. Água das ribeiras contaminada com fármacos"
Jornal de Notícias:
- "Professores ainda não receberam horas extra e apoio à deslocação"
- "Calor e doença arrasam produções de vinho no Douro"
- "Transportes. Mais seis linhas expresso na UNIR"
- "FC Porto. Dragões sem derrotas no campeonato são fenómeno na Europa"
- "Sporting. Leões buscam triunfo fora na Champions que escapa há um ano"
- "Saúde. Ministra sob pressão após morte de grávida"
- "Droga. PJ interceta submarino que trazia 1,7 toneladas de cocaína"
- "Imigração. Mão de obra estrangeira em setores de baixos salários"
- "Pessoas. Maria Cerqueira Gomes de coração livre na Índia"
Diário de Notícias:
- "Saúde. Administrador do Amadora-Sintra demitiu-se por falhas de informação no caso de grávida que morreu sexta-feira"
- "Governo atrasou-se e perdeu 30 milhões do PRR para os centros de migrantes"
- "Turismo. 'No Brasil, quase todos os estados querem um hotel Vila Galé'"
- "Educação. Mais de 100 mil alunos continuam sem professor a meio do 1.º período"
- "Espanha. Feijóo pede à extrema-direita para facilitar eleição de sucessor de Mazón"
- "Análise. Bloco: Pureza muda perfil sem liderar revolução"
- "Liga dos Campeões. Há 62 anos que o Sporting procura a 1.ª vitória em Itália. Será hoje, diante da Juventus?"
- "Éric Chacour. 'Quis contar um pouco o Egito dos meus pais, com a comunidade levantina como pano de fundo'"
Negócios:
- "Governo vai atingir excedente à custa dos empréstimos do PRR"
- "EUA enfrentam o mais longo 'shutdown' de sempre"
- "Impostos sobre a habitação valem 80% da receita das autarquias"
- "Italianos da MFE vão entrar com até 30 milhões e ficam com 33% da Impresa"
- "Acordo para pagar à banca dá ganho de 35 milhões com imóveis à Teixeira Duarte"
- "Radar África. Corredor do Lobito volta à agenda da União Europeia"
- "Emprego. Tecnológicas sacrificam mão humana para investir em IA"
O Jornal Económico:
- "Fraude no IVA dos combustíveis saltou fronteiras e chega a Portugal"
- "Ministro critica visto prévio e lentidão na justiça. Tribunais contra-atacam"
- "Sword Health investe 250 milhões para ter hub de IA"
- "Minoritária quer obrigar Fidelidade a comprar-lhe 900 ações"
- "Cinco desafios (mais um) para os seguros em debate"
- "Empresas europeias crescem o triplo das americanas"
- "Sonaecom, Amorim e Montepio lucram menos até setembro"
- "Shell vai investir 860 milhões no regresso a Angola"
- "Arbitragem portuguesa inspira projeto-lei no Brasil"
Record:
- "Juventus-Sporting. Garras de fora. Sporting nunca ganhou em Itália mas faz peito à Juventus"
- "Arbitragem. Fábio Veríssimo denuncia pressão no dragão"
- "Árbitro tinha TV no balneário a mostrar repetições de lances polémicos ao intervalo e no final"
- "Benfica exige punição exemplar"
- "Benfica. Vem aí Dedic. Lateral volta aos lesão muscular"
- "Entrevistas. Candidato a vice para a área financeira de Noronha, José Theotónio. 'Há má gestão e incompetência'"
- "Administrador da SAD José Gandarês. 'Noronha entrou em modo animal feroz'"
- "FC Porto. Banco de Farioli dá lucro. Últimos 8 jogos com marca dos suplentes"
- "Por garrafa atirada a... Samu. Dragões pagam multa de 2.550 Euro"
- "A ver hoje na CMTV às 23 h00 Cristiano Ronaldo. 'Messi melhor do que eu? Não concordo'"
O Jogo:
- "FC Porto. Como Farioli ativou o plano B. Mudança drástica da estratégia decisiva para vencer guerreiros do Minho"
- "Fábio Veríssimo acusa no relatório. Arbitro refere tentativa de pressão com televisão impossível de desligar e imagens em loop. Em causa o golo anulado a Froholdt e um validado na Pontinha"
- "Liga dos Campeões. Juventus-Sporting 20H00"
- "'Se fosse fácil era para outro'. Rui Borges quer matar borrego italiano. 'O meu futuro passará pelo Sporting e que seja por muitos anos'"
- "Spalletti elogia adversário difícil de perceber"
- "Francisco Conceição e João Mário deverão ser suplentes"
- "Benfica. Candidatos picados. Troca de razões à entrada para a última semana antes das eleições"
- "Rui Costa. 'Não vale tudo para ser presidente'"
- "Noronha Lopes. 'Não tem capacidade para liderar'"
- "Seis jogos e nenhum triunfo na Luz para a Champions"
- "I Liga. Gil Vicente 1-0 Santa Clara"
- "Braga. Gorby liderou no Dragão. Na elogiada atuação em casa do líder, destacou-se um médio de 23 anos. Os números da exibição individual e coletiva"
- "V. Guimarães. 'Telmo Arcanjo vai chegar a patamares mais altos'. Elogios de Tozé Marreco antes do regresso a Tondela"
A Bola:
- "Veríssimo acusa FC Porto. Árbitro queixa-se de tentativa de pressão feita pelos dragões na receção de domingo ao SC Braga"
- "'É imperativo que haja consequências exemplares', lê-se em comunicado do Benfica"
- "Azuis e brancos ainda não reagiram oficialmente"
- "Benfica. Eleições aquecem"
- "'O Benfica não ganha desportivamente e financeiramente está pior do que estava'. Noronha Lopes, em entrevista n'A BOLA TV"
- "'Há quatro anos ninguém pôs aqui os cotos. Não fui passar férias à montanha'. Rui Costa, em Évora"
- "Liga dos Campeões. Juventus-Sporting 20H00"
- "Acabar com velha tradição. Leão joga esta noite em Itália, onde ainda nunca ganhou"
- "'Se ficar aqui 10 anos sou o treinador mais feliz do mundo'. Rui Borges"
- "Liga. Gil Vicente 1-0 Santa Clara"