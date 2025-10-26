 DNOTICIAS.PT
Benfica domina também nas capas dos jornais nacionais

Confira os títulos em destaque na imprensa nacional deste domingo, 26 de Outubro

Na galeria, as capas dos principais periódicos generalistas e desportivos portugueses

A goleada do Benfica frente ao Arouca no dia em que o clube bateu o recorde mundial de eleitores em eleições para um clube desportivo merece, hoje, destaque de capa na imprensa nacional.

Noutros temas, o anúncio de Mariana Mortágua, que deixa a liderança do Bloco de Esquerda, merece menção nas capas dos principais generalistas. O Público e JN destacam o despertar da Geração Z, que protesta contra a precariedade e a falta de futuro. Destaque ainda para o aumento abrupto da taxa do lixo.

Títulos dos jornais de hoje:

Público

- "Perícias informáticas chegam a levar cinco anos e atrasam investigações"

- "Protestos da GeraçãoZ. A revolta contra uma vida 'sem futuro'"

- "Participação. Eleições no Benfica batem recorde do mundo"

- "Vindos da Ucrânia. Estado ameaça de expulsão estudantes deslocados"

- "Desde 2017. Valor das gorjetas declaradas ao fisco duplicou"

- "Doclisboa. Prémios máximos foram para obras assinadas a dois"

- "Bloco. Mortágua quer 'mudar a vida do país', mas deixa liderança do BE"

- "Anne Applebaum. 'Trump quer irritar as pessoas porque isso é bom para ele'"

Jornal de Notícias

- "Taxa do lixo aumenta 540% e pesa no bolso das famílias"

- "Mariana Mortágua não será recandidata à liderança do BE"

- "'Que ninguém trate o Livre como filho de um deus menor'. Entrevista JN/TSF Rui Tavares, fundador do partido"

- "Benfica 5-0 Arouca. O céu a seu dono"

- "Corrida vermelha às urnas bate recorde mundial do Barcelona"

- "Conflito. GNR louvado por Marcelo foi expulso após queixa da ex-mulher"

- "Salinas. Faltam apoios para manter vivo negócio tradicional"

- "Gaia. Bombeiros de Coimbrões dão exemplo de voluntarismo"

- "Vagos. Justiça trava cremação do corpo da mãe morta pelo filho"

- "Mundo. Geração Z desperta e quer forçar reformas"

Correio da Manhã

- "Autarca ilibado da morte de criança. Justiça diz que condutor não tinha como evitar atropelamento. Mãe contesta arquivamento"

- "Euforia: Eleições do Benfica com recorde mundial. 85.422 sócios foram às urnas. Noronha e Rui Costa na frente"

- "Benfica 5- Arouca 0: Goleada em dia histórico. Pavlidis marca três e já é o rei dos golos"

- "Tondela-Sporting: 'Estamos em alerta'"

- "Ex-políticos: Pensões vitalícias custam 10,57 milhões"

- "Liderança: Mariana Mortágua não se recandidata ao Bloco"

- "Porto: Queixas de assédio suspendem professor"

- "Apanhado: Gestor desvia dinheiro para férias de luxo"

- "Grupo entrega bens por drone aos presos"

O Jogo

- "Benfica 5 - Arouca 0: Cinco votos de confiança. Águias arrasam no regresso à Luz e escondem o fantasma da derrota europeia"

- "Mar azul com forte ondulação. Invasão de adeptos a Moreira de Cónegos reforça tendência de apoio à equipa"

- "Tondela-Sporting: Rui Borges pede foco total no campeonato. 'A nossa Champions é esta'"

A Bola

- "Ganhou o Benfica! Recorde mundial de votantes em eleições de clubes. Foram às urnas 85.422 sócios. Apuramento de resultados seguiu noite dentro"

- "Benfica 5 - Arouca 0: Pavlidis encheu o saco"

- "Sporting: 'A nossa Champions é a Liga' -- Rui Borges"

- "FC Porto: Gabri Veiga de volta ao onze"

- "CR7 e Félix voltam a marcar"

Record

- "Segunda volta. Noronha Lopes e Rui Costa vão discutir presidência no dia 8. 85.422 eleitores bateram recorde do mundo de participação"

- "Benfica 5 - Arouca 0: Pavlidis é o eleito. Grego faz 'hat trick' e lidera goleadores do campeonato"

- "Tondela -Sporting: Rui Borges com alerta às tropas após a Champions. 'São estes jogos que temos de ganhar'"

- "FC Porto: Gabri Veiga à prova. Só por uma vez completou 90 minutos"

- "Arábia Saudita: Al Hazem 0-2 Al Nassr. Ronaldo chega aos 950. Félix também marcou"

