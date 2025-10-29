Orçamento aprovado, tráfico, saúde e fronteira em destaque na imprensa

Bom dia. Estas são as primeiras páginas dos jornais nacionais disponíveis nas bancas nesta quarta-feira, 29 de Outubro de 2025.

Na revista Sábado:

- "Francisco Pinto Balsemão 1937-2025"

- "O património dos candidatos presidenciais. Marques Mendes faturou 500 mil euros num ano"

- "A epidemia da Covid Longa. Mais de 100 mil portugueses vivem com efeitos prolongados"

- "Segurança. Carris e STCP mantêm empresa do elevador da Glória nos elétricos"

- "Declínio. A crise na Loja do Gato Preto e na área da decoração"

No Correio da Manhã:

- "Guerra ao narcotráfico no Algarve. Megaoperação de caça aos assassinos de GNR"

- "Dois suspeitos intercetados na Ponte do Guadiana"

- "Arranca 'operação Lex'. Ex-juiz Rangel julgado por corrupção"

- "Suicida-se no Tejo. Viola e mata mulher com trinta facadas"

- "Mau tempo provoca estragos. Mulher arrastada pela água em Oeiras"

- "Benfica-Tondela. 'Mou' pede reforços a próximo presidente"

- "Sporting 5 Alverca 1. Mão-cheia de golos e estreias"

- "Presidenciais. CNE arrasa TV e candidatos sobre modelo de debates"

- "Nova lei. Nacionalidade passa à direita"

- "Barómetro. Chega cola-se ao PS com empate técnico a três"

No Público:

- "Direcção Executiva do SNS manda hospitais cortarem na despesa"

- "Orçamento. PS viabiliza, mas avisa que vai correr mal"

- "Lei da Nacionalidade aprovada com votos a favor de toda a direita"

- "Guerra na Ucrânia. Rússia pesou 6% nas importações de gás natural para Portugal"

- Narcotráfico. Dois suspeitos 'interceptados' após morte de militar da GNR"

- "Diplomacia. Xi e Trump juntos para uma trégua na guerra comercial"

- "Trienal de Arquitectura. Yara Sharif e Nasser Golzari desafiam a ideia de vazio perante as ruínas de Gaza"

- "'Operação Lex. Já há crimes prescritos no caso de corrupção que envolve ex-juiz Rui Rangel"

No Jornal de Notícias:

- "Morte de GNR revela violência crescente nas novas rotas da droga"

- "Acidentes de moto no distrito do Porto fazem soar alarmes"

- "Sporting 5-1 Alverca. Blopa bisou em noite de estreias"

- "Cancro. Rastreios da Liga reduziram mortalidade no norte"

- "Beja. Matou cliente de pastelaria que protestou por estar a fumar"

- "Parlamento. Orçamento aprovado após guerra de 'Soares contra Salazares'"

- "Montenegro elogia lei que, perante o caos, vai devolver a ordem"

- "Guimarães. Três dias, oito salas, 26 artistas da pop"

- "Brasil. Dezenas de mortos nas favelas do Rio de Janeiro"

No Diário de Notícias:

- "Recusas de entrada na fronteira por motivos de segurança aumentam 30%"

- "Emergência. Governo impõe à PSP redução de tempo médio de espera dos passageiros nos aeroportos"

- "Orçamento. Da 'birra' à 'farsa' do Chega, foi o PS a segurar o Governo"

- "Tráfico. Lancha rápida abalroa barco da GNR em Alcoutim e provoca um morto. Dois suspeitos detidos"

- "Eleições. Gouveia e Melo recusa debates em exclusivo na RTP, SIC e TVI"

- "Turismo. Portugueses nunca viajaram tanto e procura por seguros de viagem atinge recorde"

- "Gaza. Israel volta a bombardear após Hamas 'falsificar' entrega de refém e atacar as IDF"

- "'Bugonia'. Redescobrindo o prazer da fábula, no novo filme de Yorgos Lanthimos"

- "Benfica. Do discurso empático aos treinos abertos. Que Mourinho é este que até dorme na Academia do Seixal?"

No Negócios:

- "Supremo já reconheceu contrato de trabalho a quatro estafetas"

- "OE passa primeiro teste. Lei laboral e habitação ficam na mira"

- "António Ramalho, vice-presidente da fundação AIP. Fundação AIP quer gerar impacto de mil milhões"

- "Bosch vai mandar 2.500 trabalhadores da fábrica de Braga para 'lay-off'"

- "Sondagem: Chega volta a aproximar-se do PS"

- "Energia. Governo irá fixar preços da luz em caso de crise na UE"

- "Sustentabilidade 20|30. Miguel Gonçalves, CEO da Magma Studio. 'Há muitas organizações em que há excesso de pessoas e défice de competências'"

No O Jornal Económico:

- "Portugal está no top 3 dos países da zona euro com excedente"

- "Sem surpresas. OE2026 passa na generalidade com abstenção do PS"

- "Acordo PSD e Chega dá luz verde a nova lei da nacionalidade"

- "Indústria química nacional precisa de 30 mil milhões para atingir carbono zero"

- "Exportações de bens diminuem 0,1%. Importações sobem 5,2%"

- "CIP alerta para fragilidade do PIB assente no consumo privado"

- "Mercados esperam corte de 0,25 pontos nos juros dos EUA"

- "Lucros do Abanca caem 32% para 670 milhões"

- "Anglo-americanos investem 500 milhões em centro de dados"

No O Jogo:

- "Taça da Liga. Sporting 5-1 Alverca. Meninos de ouro. Quenda e Salvador Blopa bisam e Ioannidis fecha goleada com onze alternativo"

- "Rui Borges 'Era impensável meter quem jogou em Tondela'"

- "FC Porto ou V. Guimarães, que jogam só a 4 de dezembro, defrontam leões nas meias-finais"

- "FC Porto. Villas-Boas aponta aos rivais. Presidente fala do peso das camisolas e de 'santa aliança da segunda circular'"

- "Deniz Gul agradece à concorrência: 'Aprendo muito com Samu e De Jong'"

- "Benfica-Tondela. 'Não é para brincar'. José Mourinho quer ganhar o troféu que lhe falta"

- "Ivanovic e a chegada ao clube: 'Pensei que estava na Disneyland'"

- "Segunda volta com melhores condições para atingir os 100 mil votantes"

- "Braga-Santa Clara. 'Vamos deixar tudo em campo'. Carlos Vicens confiante e a pensar na final four"

No A Bola:

- "Taça da Liga. Sporting 5-1 Alverca. Vitória de Alcochete. Blopa bisa na estreia, Quenda estreia-se a bisar"

- "Ioannidis marca golaço a fechar as contas"

- "Benfica queixa-se de Noronha Lopes. Participação à comissão nacional de proteção de dados por mensagens alegadamente enviadas no dia das eleições"

- "Rui Costa e Noronha Lopes debatem amanhã em quatro canais televisivos ao mesmo tempo"

- "Clube preparado para 100 mil sócios a votar no dia 8 de novembro"

- "Taça da Liga. Benfica-Tondela 20H45. Otamendi vai a jogo"

- "FC Porto. Villas-Boas fala em 'santa aliança da segunda circular'"

- "Há 29 anos que o dragão não era tão forte fora de casa"

- "Arábia Saudita. Conceição bate Jorge Jesus. Al Ittihad em frente na Taça"

- "Edo Bosch e Xano Edo. Pai e filho querem mais títulos no hóquei do Sporting"

E no Record:

- "Sporting 5-1 Alverca. Mais uma pérola. Salvador Blopa estreia-surpresa marca dois belos golos e bate recorde de Peyroteo"

- "Benfica-Tondela. Mourinho deixa aviso. 'Taça da Liga não é para brincar'"

- "Por mensagens aos sócios. Águias queixam-se de Noronha"

- "FC Porto. Villas-Boas volta à carga. Compara puxão em Moreira de Cónegos ao de António Silva"

- "FC Porto. Contas da SAD aprovadas por unanimidade"

- "Arábia Saudita. Al Nassr 1-2 Al Ittihad. Conceição elimina Jesus. Segue em frente na Taça do Rei"