Orçamento aprovado, tráfico, saúde e fronteira em destaque na imprensa
Bom dia. Estas são as primeiras páginas dos jornais nacionais disponíveis nas bancas nesta quarta-feira, 29 de Outubro de 2025.
Na revista Sábado:
- "Francisco Pinto Balsemão 1937-2025"
- "O património dos candidatos presidenciais. Marques Mendes faturou 500 mil euros num ano"
- "A epidemia da Covid Longa. Mais de 100 mil portugueses vivem com efeitos prolongados"
- "Segurança. Carris e STCP mantêm empresa do elevador da Glória nos elétricos"
- "Declínio. A crise na Loja do Gato Preto e na área da decoração"
No Correio da Manhã:
- "Guerra ao narcotráfico no Algarve. Megaoperação de caça aos assassinos de GNR"
- "Dois suspeitos intercetados na Ponte do Guadiana"
- "Arranca 'operação Lex'. Ex-juiz Rangel julgado por corrupção"
- "Suicida-se no Tejo. Viola e mata mulher com trinta facadas"
- "Mau tempo provoca estragos. Mulher arrastada pela água em Oeiras"
- "Benfica-Tondela. 'Mou' pede reforços a próximo presidente"
- "Sporting 5 Alverca 1. Mão-cheia de golos e estreias"
- "Presidenciais. CNE arrasa TV e candidatos sobre modelo de debates"
- "Nova lei. Nacionalidade passa à direita"
- "Barómetro. Chega cola-se ao PS com empate técnico a três"
No Público:
- "Direcção Executiva do SNS manda hospitais cortarem na despesa"
- "Orçamento. PS viabiliza, mas avisa que vai correr mal"
- "Lei da Nacionalidade aprovada com votos a favor de toda a direita"
- "Guerra na Ucrânia. Rússia pesou 6% nas importações de gás natural para Portugal"
- Narcotráfico. Dois suspeitos 'interceptados' após morte de militar da GNR"
- "Diplomacia. Xi e Trump juntos para uma trégua na guerra comercial"
- "Trienal de Arquitectura. Yara Sharif e Nasser Golzari desafiam a ideia de vazio perante as ruínas de Gaza"
- "'Operação Lex. Já há crimes prescritos no caso de corrupção que envolve ex-juiz Rui Rangel"
No Jornal de Notícias:
- "Morte de GNR revela violência crescente nas novas rotas da droga"
- "Acidentes de moto no distrito do Porto fazem soar alarmes"
- "Sporting 5-1 Alverca. Blopa bisou em noite de estreias"
- "Cancro. Rastreios da Liga reduziram mortalidade no norte"
- "Beja. Matou cliente de pastelaria que protestou por estar a fumar"
- "Parlamento. Orçamento aprovado após guerra de 'Soares contra Salazares'"
- "Montenegro elogia lei que, perante o caos, vai devolver a ordem"
- "Guimarães. Três dias, oito salas, 26 artistas da pop"
- "Brasil. Dezenas de mortos nas favelas do Rio de Janeiro"
No Diário de Notícias:
- "Recusas de entrada na fronteira por motivos de segurança aumentam 30%"
- "Emergência. Governo impõe à PSP redução de tempo médio de espera dos passageiros nos aeroportos"
- "Orçamento. Da 'birra' à 'farsa' do Chega, foi o PS a segurar o Governo"
- "Tráfico. Lancha rápida abalroa barco da GNR em Alcoutim e provoca um morto. Dois suspeitos detidos"
- "Eleições. Gouveia e Melo recusa debates em exclusivo na RTP, SIC e TVI"
- "Turismo. Portugueses nunca viajaram tanto e procura por seguros de viagem atinge recorde"
- "Gaza. Israel volta a bombardear após Hamas 'falsificar' entrega de refém e atacar as IDF"
- "'Bugonia'. Redescobrindo o prazer da fábula, no novo filme de Yorgos Lanthimos"
- "Benfica. Do discurso empático aos treinos abertos. Que Mourinho é este que até dorme na Academia do Seixal?"
No Negócios:
- "Supremo já reconheceu contrato de trabalho a quatro estafetas"
- "OE passa primeiro teste. Lei laboral e habitação ficam na mira"
- "António Ramalho, vice-presidente da fundação AIP. Fundação AIP quer gerar impacto de mil milhões"
- "Bosch vai mandar 2.500 trabalhadores da fábrica de Braga para 'lay-off'"
- "Sondagem: Chega volta a aproximar-se do PS"
- "Energia. Governo irá fixar preços da luz em caso de crise na UE"
- "Sustentabilidade 20|30. Miguel Gonçalves, CEO da Magma Studio. 'Há muitas organizações em que há excesso de pessoas e défice de competências'"
No O Jornal Económico:
- "Portugal está no top 3 dos países da zona euro com excedente"
- "Sem surpresas. OE2026 passa na generalidade com abstenção do PS"
- "Acordo PSD e Chega dá luz verde a nova lei da nacionalidade"
- "Indústria química nacional precisa de 30 mil milhões para atingir carbono zero"
- "Exportações de bens diminuem 0,1%. Importações sobem 5,2%"
- "CIP alerta para fragilidade do PIB assente no consumo privado"
- "Mercados esperam corte de 0,25 pontos nos juros dos EUA"
- "Lucros do Abanca caem 32% para 670 milhões"
- "Anglo-americanos investem 500 milhões em centro de dados"
No O Jogo:
- "Taça da Liga. Sporting 5-1 Alverca. Meninos de ouro. Quenda e Salvador Blopa bisam e Ioannidis fecha goleada com onze alternativo"
- "Rui Borges 'Era impensável meter quem jogou em Tondela'"
- "FC Porto ou V. Guimarães, que jogam só a 4 de dezembro, defrontam leões nas meias-finais"
- "FC Porto. Villas-Boas aponta aos rivais. Presidente fala do peso das camisolas e de 'santa aliança da segunda circular'"
- "Deniz Gul agradece à concorrência: 'Aprendo muito com Samu e De Jong'"
- "Benfica-Tondela. 'Não é para brincar'. José Mourinho quer ganhar o troféu que lhe falta"
- "Ivanovic e a chegada ao clube: 'Pensei que estava na Disneyland'"
- "Segunda volta com melhores condições para atingir os 100 mil votantes"
- "Braga-Santa Clara. 'Vamos deixar tudo em campo'. Carlos Vicens confiante e a pensar na final four"
No A Bola:
- "Taça da Liga. Sporting 5-1 Alverca. Vitória de Alcochete. Blopa bisa na estreia, Quenda estreia-se a bisar"
- "Ioannidis marca golaço a fechar as contas"
- "Benfica queixa-se de Noronha Lopes. Participação à comissão nacional de proteção de dados por mensagens alegadamente enviadas no dia das eleições"
- "Rui Costa e Noronha Lopes debatem amanhã em quatro canais televisivos ao mesmo tempo"
- "Clube preparado para 100 mil sócios a votar no dia 8 de novembro"
- "Taça da Liga. Benfica-Tondela 20H45. Otamendi vai a jogo"
- "FC Porto. Villas-Boas fala em 'santa aliança da segunda circular'"
- "Há 29 anos que o dragão não era tão forte fora de casa"
- "Arábia Saudita. Conceição bate Jorge Jesus. Al Ittihad em frente na Taça"
- "Edo Bosch e Xano Edo. Pai e filho querem mais títulos no hóquei do Sporting"
E no Record:
- "Sporting 5-1 Alverca. Mais uma pérola. Salvador Blopa estreia-surpresa marca dois belos golos e bate recorde de Peyroteo"
- "Benfica-Tondela. Mourinho deixa aviso. 'Taça da Liga não é para brincar'"
- "Por mensagens aos sócios. Águias queixam-se de Noronha"
- "FC Porto. Villas-Boas volta à carga. Compara puxão em Moreira de Cónegos ao de António Silva"
- "FC Porto. Contas da SAD aprovadas por unanimidade"
- "Arábia Saudita. Al Nassr 1-2 Al Ittihad. Conceição elimina Jesus. Segue em frente na Taça do Rei"