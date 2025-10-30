Investigação ao Novo Banco e violência no Rio em destaque na imprensa
Bom dia. Entre os variados temas em destaque na imprensa, dois aparecem com maior enfoque. Estas são as noticias que marcam esta quinta-feira, 30 de Outubro, nos jornais diários e revista semanal.
Na revista Visão:
- "A explosão dos colégios internacionais. O impacto nas famílias e na escola pública"
- "Presidenciais. Os apoiantes de cada um dos candidatos"
- "Se7e. Cleo Diára. A atriz que conquistou Cannes"
- "Investigação. O escândalo da esterilização forçada de pessoas transgénero na Europa"
No Público:
- "MP junta numa só investigação vários negócios duvidosos do Novo Banco"
- "Violência. Operação policial mais letal do Brasil causa pelo menos 130 mortos"
- "Art Cut. Trienal de arte no Vaticano vai ter Nuno Crespo como curador-chefe"
- "Faixa de Gaza. Portugal entre os países que não responderam a apelos para receber doentes graves"
- "Stéphane Séjourné. Vice-presidente da CE: 'Há um risco muito elevado de rutura de matérias-primas críticas'"
- "Entrevista. Rosas aponta 'erros graves' a Mortágua e pede 'empatia'. Fundador do BE apela a reflexão profunda na convenção do partido"
- "Saúde. Ninguém crê em cortes no SNS sem prejudicar os doentes"
- "Educação. Há mais de 1200 horários por preencher nas escolas"
No Correio da Manhã:
- "Viana do Castelo. Filho encontra pais idosos mortos em casa"
- "Benfica 3-0 Tondela. Benfica segue para a final a quatro"
- "Sporting. Blopa da Abuxarda bate recorde de Peyroteo"
- "FC Porto. Rodrigo Mora às portas do onze contra Sp. Braga"
- "Estafeta assassinado à facada na Costa da Caparica"
- "Faro foi a cidade mais afetada. Chuva deixa Algarve debaixo de água"
- "Polícia ataca Comando Vermelho. Mais de 130 mortos no Rio de Janeiro"
- "Poupança na saúde. Hospitais com ordem para cortar nos remédios"
- "Venda de ativos. PJ faz buscas no Novo Banco"
- "Juízes atentos. Testemunha de Odair apanhada em contradições"
No Jornal de Notícias:
- "Ajuda para eletrodomésticos já chegou a 21 mil famílias"
- "Benfica 3-0 Tondela. Acordar tarde e a boas horas. Encarnados garantem goleada nos derradeiros minutos e estão na final four da Taça da Liga"
- "Braga 5-0 Santa Clara. Uma mão cheia de golos para agarrar as águias nas meias"
- "Norte e Centro pagaram 5MEuro para colmatar prejuízos dos fogos do verão"
- "Brasil. Chacina no Rio de Janeiro com mais de 130 civis mortos"
- "Investigação. Venda ao desbarato no Novo Banco na mira da PJ"
- "Porto. Alunos procuram vítimas de assédio na faculdade"
- "V. do Castelo. Casal morre em casa após cair de uma escadaria"
- "Cultura. Um concerto e um livro celebram libertação do Coliseu do Porto"
No Diário de Notícias:
- "BPN ainda pesa cinco mil milhões no Orçamento para 2026"
- "Cimeira. China-EUA. Trump e Xi Jinping encontram-se hoje. Uma relação de elogios e sorrisos marcada por tensões"
- "Justiça. Homem que PSP cegou há 11 anos aguarda aprovação do Governo para receber 185 mil euros"
- "Estatística. Nas alturas. Lances de bola parada ganham protagonismo nas decisões do campeonato"
- "Odisseia. À procura da Europa perdida"
- "Investigação. Novo Banco e KPMG foram alvo de buscas"
- "Inteligência Artificial. Nvidia já vale mais de cinco biliões de dólares"
- "Sucessão. Capacidade para fazer pontes dá impulso a Pureza no Bloco de Esquerda"
- "Brasil, Urso, o alvo da megaoperação no Rio que deixou 119 mortos, continua foragido"
No Negócios:
- "Álvaro, um moderado de peso à mesa das decisões do BCE. O governador do Banco de Portugal estreia-se entre 'pombas' e 'falcões'. Economistas esperam um fazedor de consensos"
- "Italianos devem entrar na dona da SIC até ao final deste ano"
- "Reportagem. Viagem pelos cursos que abrem o apetite pelo investimento"
- "Santander ataca carga fiscal que 'limita apoio à economia'"
- "Estado sai do Novo Banco e encaixa dois mil milhões"
- "Sondagem. Maioria aplaude posição do PS ao abster-se no OE"
No O Jornal Económico:
- "Castro Almeida garante que fundo de fundos é para fazer"
- "Internacionalização vai ter mais um instrumento de apoio"
- "Estado deixa Novobanco e arrecada dois mil milhões"
- "OMS quer reduzir locais de venda de tabaco, ameaçando empresas e receitas fiscais"
- "Lone Star. Ex-gestor suspeito por vender ativos a preços de saldo"
- "Fed corta taxas em 0,25 pontos, como esperado"
- "Lucro do BCP subiu 8,7%, o da Jerónimo Martins aumentou 10% e o do Santander caiu 6,4%"
- "Nvidia tornou-se a primeira empresa a valer 5 biliões"
No O Jogo:
- "Benfica 3-0 Tondela. Águia mete a segunda. Encarnados ganham vantagem com polémica, repetem vitória e carimbam passaporte para a final four. Tribunal unânime: Penálti mal assinalado"
- "Ivo Vieira: 'Quando me reformar digo o que penso'"
- "José Mourinho: 'Não quis correr riscos e meti os pesos-pesados'"
- "FC Porto. Gabri procura a melhor versão. Médio é indiscutível para Farioli, mas tem jogado com limitações"
- "Vitinha agradece a 'boa escola' para a explosão na carreira"
- "Bolas paradas garantiram 40 por cento dos golos"
- "Sporting. 'Salvador Blopa é muito difícil de acompanhar'. Estreia impressionou e leões querem renovar"
- "Tiago Teixeira, ex-adjunto de João Pereira, também elogia Flávio: 'Faz lembrar Pote'"
- "Braga 5-0 Santa Clara. Guerreiros a todo o gás. Mais uma goleada a embalar a equipa"
- "Inglaterra. Reportagem. 'Gostava que fosse Amorim a cortar-me o cabelo'. Frank Ilett só vai ao barbeiro quando o United ganhar cinco jogos seguidos"
No A Bola:
- "Benfica 3-0 Tondela. Foram à festa do capitão. Otamendi celebrou com golo o jogo 250 de águia ao peito. Central, de penálti, abriu caminho à vitória tranquila"
- "Lukebakio (após grande momento de Ríos) e Pavlidis também marcaram"
- "Encarnados e bracarenses encontram-se na meia-final"
- "Braga 5-0 Santa Clara. Arsenalistas na 'final four'"
- "Sporting. Salvador Blopa seguro até 2030. Figura da Taça da Liga estava há muito 'sinalizada' pelos leões. Ala analisado por quem o conhece bem"
- "FC Porto. Rodrigo Mora pode ser a solução anti-blocos baixos"
- "A Bola ao Centro. Cinco anos de Abel no Palmeiras"
- "Hóquei em patins. Benfica bate FC Porto e volta à liderança"
E no Record:
- "Benfica 3-0 Tondela. Ríos dá à luz. Lance de classe do colombiano valeu golo a Lukebakio"
- "Sporting. Blopa vai renovar até 2030. 'Isto é só o início'"
- "Varandas rei de Alcochete. 43 jovens lançados na sua gestão"
- "FC Porto. Borja Sainz perdeu gás. Apenas 1 assistência nos últimos 10 jogos"
- "Futsal. Sporting 19-1 Prishtina. Benfica 9-0 Loznica. Portugueses entram em grande na Champions"
- "Hóquei em patins. Benfica 4-2 FC Porto. Águia vence e lidera isolada"