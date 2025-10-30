Investigação ao Novo Banco e violência no Rio em destaque na imprensa

Bom dia. Entre os variados temas em destaque na imprensa, dois aparecem com maior enfoque. Estas são as noticias que marcam esta quinta-feira, 30 de Outubro, nos jornais diários e revista semanal.

Na revista Visão:

- "A explosão dos colégios internacionais. O impacto nas famílias e na escola pública"

- "Presidenciais. Os apoiantes de cada um dos candidatos"

- "Se7e. Cleo Diára. A atriz que conquistou Cannes"

- "Investigação. O escândalo da esterilização forçada de pessoas transgénero na Europa"

No Público:

- "MP junta numa só investigação vários negócios duvidosos do Novo Banco"

- "Violência. Operação policial mais letal do Brasil causa pelo menos 130 mortos"

- "Art Cut. Trienal de arte no Vaticano vai ter Nuno Crespo como curador-chefe"

- "Faixa de Gaza. Portugal entre os países que não responderam a apelos para receber doentes graves"

- "Stéphane Séjourné. Vice-presidente da CE: 'Há um risco muito elevado de rutura de matérias-primas críticas'"

- "Entrevista. Rosas aponta 'erros graves' a Mortágua e pede 'empatia'. Fundador do BE apela a reflexão profunda na convenção do partido"

- "Saúde. Ninguém crê em cortes no SNS sem prejudicar os doentes"

- "Educação. Há mais de 1200 horários por preencher nas escolas"

No Correio da Manhã:

- "Viana do Castelo. Filho encontra pais idosos mortos em casa"

- "Benfica 3-0 Tondela. Benfica segue para a final a quatro"

- "Sporting. Blopa da Abuxarda bate recorde de Peyroteo"

- "FC Porto. Rodrigo Mora às portas do onze contra Sp. Braga"

- "Estafeta assassinado à facada na Costa da Caparica"

- "Faro foi a cidade mais afetada. Chuva deixa Algarve debaixo de água"

- "Polícia ataca Comando Vermelho. Mais de 130 mortos no Rio de Janeiro"

- "Poupança na saúde. Hospitais com ordem para cortar nos remédios"

- "Venda de ativos. PJ faz buscas no Novo Banco"

- "Juízes atentos. Testemunha de Odair apanhada em contradições"

No Jornal de Notícias:

- "Ajuda para eletrodomésticos já chegou a 21 mil famílias"

- "Benfica 3-0 Tondela. Acordar tarde e a boas horas. Encarnados garantem goleada nos derradeiros minutos e estão na final four da Taça da Liga"

- "Braga 5-0 Santa Clara. Uma mão cheia de golos para agarrar as águias nas meias"

- "Norte e Centro pagaram 5MEuro para colmatar prejuízos dos fogos do verão"

- "Brasil. Chacina no Rio de Janeiro com mais de 130 civis mortos"

- "Investigação. Venda ao desbarato no Novo Banco na mira da PJ"

- "Porto. Alunos procuram vítimas de assédio na faculdade"

- "V. do Castelo. Casal morre em casa após cair de uma escadaria"

- "Cultura. Um concerto e um livro celebram libertação do Coliseu do Porto"

No Diário de Notícias:

- "BPN ainda pesa cinco mil milhões no Orçamento para 2026"

- "Cimeira. China-EUA. Trump e Xi Jinping encontram-se hoje. Uma relação de elogios e sorrisos marcada por tensões"

- "Justiça. Homem que PSP cegou há 11 anos aguarda aprovação do Governo para receber 185 mil euros"

- "Estatística. Nas alturas. Lances de bola parada ganham protagonismo nas decisões do campeonato"

- "Odisseia. À procura da Europa perdida"

- "Investigação. Novo Banco e KPMG foram alvo de buscas"

- "Inteligência Artificial. Nvidia já vale mais de cinco biliões de dólares"

- "Sucessão. Capacidade para fazer pontes dá impulso a Pureza no Bloco de Esquerda"

- "Brasil, Urso, o alvo da megaoperação no Rio que deixou 119 mortos, continua foragido"

No Negócios:

- "Álvaro, um moderado de peso à mesa das decisões do BCE. O governador do Banco de Portugal estreia-se entre 'pombas' e 'falcões'. Economistas esperam um fazedor de consensos"

- "Italianos devem entrar na dona da SIC até ao final deste ano"

- "Reportagem. Viagem pelos cursos que abrem o apetite pelo investimento"

- "Santander ataca carga fiscal que 'limita apoio à economia'"

- "Estado sai do Novo Banco e encaixa dois mil milhões"

- "Sondagem. Maioria aplaude posição do PS ao abster-se no OE"

No O Jornal Económico:

- "Castro Almeida garante que fundo de fundos é para fazer"

- "Internacionalização vai ter mais um instrumento de apoio"

- "Estado deixa Novobanco e arrecada dois mil milhões"

- "OMS quer reduzir locais de venda de tabaco, ameaçando empresas e receitas fiscais"

- "Lone Star. Ex-gestor suspeito por vender ativos a preços de saldo"

- "Fed corta taxas em 0,25 pontos, como esperado"

- "Lucro do BCP subiu 8,7%, o da Jerónimo Martins aumentou 10% e o do Santander caiu 6,4%"

- "Nvidia tornou-se a primeira empresa a valer 5 biliões"

No O Jogo:

- "Benfica 3-0 Tondela. Águia mete a segunda. Encarnados ganham vantagem com polémica, repetem vitória e carimbam passaporte para a final four. Tribunal unânime: Penálti mal assinalado"

- "Ivo Vieira: 'Quando me reformar digo o que penso'"

- "José Mourinho: 'Não quis correr riscos e meti os pesos-pesados'"

- "FC Porto. Gabri procura a melhor versão. Médio é indiscutível para Farioli, mas tem jogado com limitações"

- "Vitinha agradece a 'boa escola' para a explosão na carreira"

- "Bolas paradas garantiram 40 por cento dos golos"

- "Sporting. 'Salvador Blopa é muito difícil de acompanhar'. Estreia impressionou e leões querem renovar"

- "Tiago Teixeira, ex-adjunto de João Pereira, também elogia Flávio: 'Faz lembrar Pote'"

- "Braga 5-0 Santa Clara. Guerreiros a todo o gás. Mais uma goleada a embalar a equipa"

- "Inglaterra. Reportagem. 'Gostava que fosse Amorim a cortar-me o cabelo'. Frank Ilett só vai ao barbeiro quando o United ganhar cinco jogos seguidos"

No A Bola:

- "Benfica 3-0 Tondela. Foram à festa do capitão. Otamendi celebrou com golo o jogo 250 de águia ao peito. Central, de penálti, abriu caminho à vitória tranquila"

- "Lukebakio (após grande momento de Ríos) e Pavlidis também marcaram"

- "Encarnados e bracarenses encontram-se na meia-final"

- "Braga 5-0 Santa Clara. Arsenalistas na 'final four'"

- "Sporting. Salvador Blopa seguro até 2030. Figura da Taça da Liga estava há muito 'sinalizada' pelos leões. Ala analisado por quem o conhece bem"

- "FC Porto. Rodrigo Mora pode ser a solução anti-blocos baixos"

- "A Bola ao Centro. Cinco anos de Abel no Palmeiras"

- "Hóquei em patins. Benfica bate FC Porto e volta à liderança"

E no Record:

- "Benfica 3-0 Tondela. Ríos dá à luz. Lance de classe do colombiano valeu golo a Lukebakio"

- "Sporting. Blopa vai renovar até 2030. 'Isto é só o início'"

- "Varandas rei de Alcochete. 43 jovens lançados na sua gestão"

- "FC Porto. Borja Sainz perdeu gás. Apenas 1 assistência nos últimos 10 jogos"

- "Futsal. Sporting 19-1 Prishtina. Benfica 9-0 Loznica. Portugueses entram em grande na Champions"

- "Hóquei em patins. Benfica 4-2 FC Porto. Águia vence e lidera isolada"