 DNOTICIAS.PT
País

Investigação ao Novo Banco e violência no Rio em destaque na imprensa

None

Bom dia. Entre os variados temas em destaque na imprensa, dois aparecem com maior enfoque. Estas são as noticias que marcam esta quinta-feira, 30 de Outubro, nos jornais diários e revista semanal.

Na revista Visão:

- "A explosão dos colégios internacionais. O impacto nas famílias e na escola pública"

- "Presidenciais. Os apoiantes de cada um dos candidatos"

- "Se7e. Cleo Diára. A atriz que conquistou Cannes"

- "Investigação. O escândalo da esterilização forçada de pessoas transgénero na Europa"

No Público:

- "MP junta numa só investigação vários negócios duvidosos do Novo Banco"

- "Violência. Operação policial mais letal do Brasil causa pelo menos 130 mortos"

- "Art Cut. Trienal de arte no Vaticano vai ter Nuno Crespo como curador-chefe"

- "Faixa de Gaza. Portugal entre os países que não responderam a apelos para receber doentes graves"

- "Stéphane Séjourné. Vice-presidente da CE: 'Há um risco muito elevado de rutura de matérias-primas críticas'"

- "Entrevista. Rosas aponta 'erros graves' a Mortágua e pede 'empatia'. Fundador do BE apela a reflexão profunda na convenção do partido"

- "Saúde. Ninguém crê em cortes no SNS sem prejudicar os doentes"

- "Educação. Há mais de 1200 horários por preencher nas escolas"

No Correio da Manhã:

- "Viana do Castelo. Filho encontra pais idosos mortos em casa"

- "Benfica 3-0 Tondela. Benfica segue para a final a quatro"

- "Sporting. Blopa da Abuxarda bate recorde de Peyroteo"

- "FC Porto. Rodrigo Mora às portas do onze contra Sp. Braga"

- "Estafeta assassinado à facada na Costa da Caparica"

- "Faro foi a cidade mais afetada. Chuva deixa Algarve debaixo de água"

- "Polícia ataca Comando Vermelho. Mais de 130 mortos no Rio de Janeiro"

- "Poupança na saúde. Hospitais com ordem para cortar nos remédios"

- "Venda de ativos. PJ faz buscas no Novo Banco"

- "Juízes atentos. Testemunha de Odair apanhada em contradições"

No Jornal de Notícias:

- "Ajuda para eletrodomésticos já chegou a 21 mil famílias"

- "Benfica 3-0 Tondela. Acordar tarde e a boas horas. Encarnados garantem goleada nos derradeiros minutos e estão na final four da Taça da Liga"

- "Braga 5-0 Santa Clara. Uma mão cheia de golos para agarrar as águias nas meias"

- "Norte e Centro pagaram 5MEuro para colmatar prejuízos dos fogos do verão"

- "Brasil. Chacina no Rio de Janeiro com mais de 130 civis mortos"

- "Investigação. Venda ao desbarato no Novo Banco na mira da PJ"

- "Porto. Alunos procuram vítimas de assédio na faculdade"

- "V. do Castelo. Casal morre em casa após cair de uma escadaria"

- "Cultura. Um concerto e um livro celebram libertação do Coliseu do Porto"

No Diário de Notícias:

- "BPN ainda pesa cinco mil milhões no Orçamento para 2026"

- "Cimeira. China-EUA. Trump e Xi Jinping encontram-se hoje. Uma relação de elogios e sorrisos marcada por tensões"

- "Justiça. Homem que PSP cegou há 11 anos aguarda aprovação do Governo para receber 185 mil euros"

- "Estatística. Nas alturas. Lances de bola parada ganham protagonismo nas decisões do campeonato"

- "Odisseia. À procura da Europa perdida"

- "Investigação. Novo Banco e KPMG foram alvo de buscas"

- "Inteligência Artificial. Nvidia já vale mais de cinco biliões de dólares"

- "Sucessão. Capacidade para fazer pontes dá impulso a Pureza no Bloco de Esquerda"

- "Brasil, Urso, o alvo da megaoperação no Rio que deixou 119 mortos, continua foragido"

No Negócios:

- "Álvaro, um moderado de peso à mesa das decisões do BCE. O governador do Banco de Portugal estreia-se entre 'pombas' e 'falcões'. Economistas esperam um fazedor de consensos"

- "Italianos devem entrar na dona da SIC até ao final deste ano"

- "Reportagem. Viagem pelos cursos que abrem o apetite pelo investimento"

- "Santander ataca carga fiscal que 'limita apoio à economia'"

- "Estado sai do Novo Banco e encaixa dois mil milhões"

- "Sondagem. Maioria aplaude posição do PS ao abster-se no OE"

No O Jornal Económico:

- "Castro Almeida garante que fundo de fundos é para fazer"

- "Internacionalização vai ter mais um instrumento de apoio"

- "Estado deixa Novobanco e arrecada dois mil milhões"

- "OMS quer reduzir locais de venda de tabaco, ameaçando empresas e receitas fiscais"

- "Lone Star. Ex-gestor suspeito por vender ativos a preços de saldo"

- "Fed corta taxas em 0,25 pontos, como esperado"

- "Lucro do BCP subiu 8,7%, o da Jerónimo Martins aumentou 10% e o do Santander caiu 6,4%"

- "Nvidia tornou-se a primeira empresa a valer 5 biliões"

No O Jogo:

- "Benfica 3-0 Tondela. Águia mete a segunda. Encarnados ganham vantagem com polémica, repetem vitória e carimbam passaporte para a final four. Tribunal unânime: Penálti mal assinalado"

- "Ivo Vieira: 'Quando me reformar digo o que penso'"

- "José Mourinho: 'Não quis correr riscos e meti os pesos-pesados'"

- "FC Porto. Gabri procura a melhor versão. Médio é indiscutível para Farioli, mas tem jogado com limitações"

- "Vitinha agradece a 'boa escola' para a explosão na carreira"

- "Bolas paradas garantiram 40 por cento dos golos"

- "Sporting. 'Salvador Blopa é muito difícil de acompanhar'. Estreia impressionou e leões querem renovar"

- "Tiago Teixeira, ex-adjunto de João Pereira, também elogia Flávio: 'Faz lembrar Pote'"

- "Braga 5-0 Santa Clara. Guerreiros a todo o gás. Mais uma goleada a embalar a equipa"

- "Inglaterra. Reportagem. 'Gostava que fosse Amorim a cortar-me o cabelo'. Frank Ilett só vai ao barbeiro quando o United ganhar cinco jogos seguidos"

No A Bola:

- "Benfica 3-0 Tondela. Foram à festa do capitão. Otamendi celebrou com golo o jogo 250 de águia ao peito. Central, de penálti, abriu caminho à vitória tranquila"

- "Lukebakio (após grande momento de Ríos) e Pavlidis também marcaram"

- "Encarnados e bracarenses encontram-se na meia-final"

- "Braga 5-0 Santa Clara. Arsenalistas na 'final four'"

- "Sporting. Salvador Blopa seguro até 2030. Figura da Taça da Liga estava há muito 'sinalizada' pelos leões. Ala analisado por quem o conhece bem"

- "FC Porto. Rodrigo Mora pode ser a solução anti-blocos baixos"

- "A Bola ao Centro. Cinco anos de Abel no Palmeiras"

- "Hóquei em patins. Benfica bate FC Porto e volta à liderança"

E no Record:

- "Benfica 3-0 Tondela. Ríos dá à luz. Lance de classe do colombiano valeu golo a Lukebakio"

- "Sporting. Blopa vai renovar até 2030. 'Isto é só o início'"

- "Varandas rei de Alcochete. 43 jovens lançados na sua gestão"

- "FC Porto. Borja Sainz perdeu gás. Apenas 1 assistência nos últimos 10 jogos"

- "Futsal. Sporting 19-1 Prishtina. Benfica 9-0 Loznica. Portugueses entram em grande na Champions"

- "Hóquei em patins. Benfica 4-2 FC Porto. Águia vence e lidera isolada"

0
 Comentários