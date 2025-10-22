Director da PJ em destaque na imprensa

Bom dia. Quarta-feira, 22 de Outubro de 2025. Além da notícia do falecimento de Francisco Pinto Balsemão, que surgiu já ontem à noite, os jornais nacionais de hoje trazem matéria no âmbito do futebol, mas também outros temas como da política, da economia e da saúde, bem como da criminalidade. Nesse particular, uma entrevista ao director nacional da Polícia Judiciária, instituição que faz agora 80 anos.

Na revista Sábado:

- "A febre das cirurgias e injeções"

- "Mulheres nos Descobrimentos. Foram guerreiras, donas de engenhos e diplomatas"

- "Padres 'influencers'. Os missionários do Instagram"

- "João Miguel Tavares. 'Temo que seja possível outro Sócrates'"

No Diário de Notícias:

- "Entrevista nos 80 anos da PJ. Luís Neves. 'Quando as denúncias de corrupção chegam à PJ já não vão para uma fila de espera'"

- "Julgamento. Morte de Odair Moniz. Agente acusado vai 'explicar tudo, passo a passo'"

- "Portugal. Ciberataques dispararam 250% no primeiro semestre de 2025"

- "Saúde. Novo sistema de listas de espera quer triagem a doentes em sete dias e cirurgias em 30"

- "Ucrânia. Europa e Kiev traçam plano para pôr fim à guerra, cimeira Trump-Putin suspensa"

- "Ciclismo. Iúri vezes quatro. Campeão olímpico lidera seleção no Mundial"

- "Amadora BD. Do Zé Povinho à Liga da Justiça, Amadora BD está de volta também no feminino e em português"

No Correio da Manhã:

- "Filha de Anes chora na cadeia. Cela isolada e com duas horas de recreio"

- "Newcastle 3 Benfica 0. Erros deixam Benfica a zero"

- "1937-2025. Morreu Francisco Pinto Balsemão"

- "Sporting - Marselha. 'Para mim a má fase não existe', diz Rui Borges"

- "Guarda-freio tentou milagre em 4 segundos"

- "Susana Gravato. Vereadora de Vagos encontrada morta pelo marido"

- "Sócrates estoura 75 mil euros em três meses"

- "Santarém. Oito feridos em centro de tratamento"

- "França. Sarkozy na prisão para cumprir pena de 5 anos"

No Público:

- "PSD e PS tentam aproximação para aprovar a lei da nacionalidade"

- "Atrasos. Metro de Lisboa deve perder dinheiro do PRR para a expansão da Linha Vermelha"

- "Elevador da Glória. Carlos Moedas não reconduz administração da Carris"

- "Presidenciais. Jorge Pinto é o candidato do Livre"

- "Gaza. Vance garante que EUA não vão impor prazos no processo de paz"

- "Série especial. Há 570 novos oficiais de justiça mas ainda são poucos"

- "Ensino. Professora que exerceu sem curso acusada pelo MP"

- "Rui Costa. 'Não irei prometer aos sócios que não temos de vender jogadores'"

- "1937/2025. Pinto Balsemão, fundador da Impresa e ex-primeiro-ministro morreu aos 88 anos"

- "Médicos. Tarefeiros: trabalhar menos para ganhar 1400 euros por semana"

No Jornal de Notícias:

- "Associação Kastelo suspeita de maus-tratos a crianças"

- "1937-2025. Francisco Pinto Balsemão. O militante número um que amava a liberdade"

- "Sarkozy entra na cadeia ao som do hino francês"

- "Autárquicas. Candidaturas no Porto e em Lisboa gastam menos e permitem poupança nos apoios públicos"

- "Saúde. Vítimas da legionela culpam Estado e exigem ser recompensadas"

- "Vagos. Vereadora assassinada em casa durante um telefonema"

- "Televisão. Agressão na 'Casa dos Segredos' dá melhor resultado do ano à TVI"

No Negócios:

- "Mota-Engil sai do capital na nova vida da Duro Felguera"

- "Compras 'online' estão a caminho dos 11 mil milhões"

- "O que os portugueses mais compram na internet"

- "PS propõe aumento adicional das pensões só após março"

- "Construção. Turcos à caça de parcerias para PPP em Portugal"

- "Transportes. Falhas graves levam Moedas a afastar gestão da Carris"

- "Sustentabilidade 20|30. José Teixeira, presidente do grupo DST. 'A economia vai abocanhar parte da descida do IVA para 6%'"

No O Jornal Económico:

- "Lucros das empresas do PSI caem 333 milhões"

- "Portugal vive 'quadro de exceção' na UE"

- "Saldo orçamental 'é muito frágil', Óscar Afonso [diretor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto]"

- "ISP e subsídios: Chega define linhas vermelhas mas admite viabilizar Orçamento"

- "PS-Lisboa pede demissão do presidente da Carris"

- "Albuquerque quer fim de inquéritos judiciais por denúncias anónimas"

- "Galp quer parceiro para 'acelerar' projeto na Namíbia"

- "Insolvências em Portugal podem cair 8% este ano"

- "Escola de negócios da UMinho em novo edifício de 9 milhões"

No Record:

- "Newcastle 3-0 Benfica. Zero. Águia não pontuou na Champions"

- "Mourinho. 'Temos de limpar a cara'"

- "Otamendi. 'Vamos tentar até ao fim'"

- "António Silva. 'Estão 15 pontos em disputa'"

- "Dedic sai lesionado"

- "Sporting-Marselha. 'A má fase não existe', Rui Borges sem fantasmas"

- "FC Porto. Samu recusou o Forest"

No O Jogo:

- "Liga dos Campeões. Newcastle 3-0 Benfica. Águia ao fundo. Encarnados saem de solo britânico vergados ao peso de derrota expressiva e seguem sem pontos"

- "José Mourinho. 'Eles têm motores muito diferentes dos nossos'"

- "FC Porto. Enguiço inglês é para quebrar. Bednarek, Khvior e Borja Sainz são armas para o dragão ganhar pela primeira vez"

- "Memórias do único duelo frente ao Forest com vitória e dedo de Pedroto em Vigo"

- "Os dias difíceis em Nottingham e a 'atmosfera eletrizante'"

- "Liga dos Campeões. Sporting-Marselha 20H00. 'Não estamos numa má fase'. Rui Borges garante equipa forte e pronta abater os franceses"

- "Luis Suárez lança o aviso: 'É o meu melhor momento'"

- "Gil Vicente. Adeus, Adelino Ribeiro Novo. Antigo estádio em processo de demolição"

E no A Bola:

- "Liga dos Campeões. Newcastle 3-0 Benfica. Atropelados. Velocidade e intensidade fizeram a diferença"

- "Trubin evitou goleada maior"

- "Ingleses com segunda parte avassaladora"

- "'Nunca criticarei Bruno Lage, que ainda por cima é meu amigo'. Mourinho"

- "'Não existe qualquer má fase do Sporting'/ "Estamos em segundo, passámos na Taça...'/ 'Já percebi que o meu sorriso faz cócegas' - Rui Borges"

- "Liga dos Campeões. Sporting-Marselha 20H00. Suárez: 'Comparações com Gyokeres são inevitáveis, estava preparado'"

- "FC Porto. A caminho da cidade onde queriam ter Samu. Avançado declinou convite do Nottingham Forest antes de assinar pelos dragões"

- "Barcelona 6-1 Olympiakos"

- "Kairat Almaty 0-0 Pafos"

- "Arsenal 4-0 Atlético Madrid"

- "Leverkusen 2-7 PSG"

- "Copenhaga 2-4 Dortmund"

- "PSV Eindhoven 6-2 Nápoles"

- "Union St. Gilloise 0-4 Inter"

- "Villarreal 0-2 Manchester City"