Director da PJ em destaque na imprensa
Bom dia. Quarta-feira, 22 de Outubro de 2025. Além da notícia do falecimento de Francisco Pinto Balsemão, que surgiu já ontem à noite, os jornais nacionais de hoje trazem matéria no âmbito do futebol, mas também outros temas como da política, da economia e da saúde, bem como da criminalidade. Nesse particular, uma entrevista ao director nacional da Polícia Judiciária, instituição que faz agora 80 anos.
Na revista Sábado:
- "A febre das cirurgias e injeções"
- "Mulheres nos Descobrimentos. Foram guerreiras, donas de engenhos e diplomatas"
- "Padres 'influencers'. Os missionários do Instagram"
- "João Miguel Tavares. 'Temo que seja possível outro Sócrates'"
No Diário de Notícias:
- "Entrevista nos 80 anos da PJ. Luís Neves. 'Quando as denúncias de corrupção chegam à PJ já não vão para uma fila de espera'"
- "Julgamento. Morte de Odair Moniz. Agente acusado vai 'explicar tudo, passo a passo'"
- "Portugal. Ciberataques dispararam 250% no primeiro semestre de 2025"
- "Saúde. Novo sistema de listas de espera quer triagem a doentes em sete dias e cirurgias em 30"
- "Ucrânia. Europa e Kiev traçam plano para pôr fim à guerra, cimeira Trump-Putin suspensa"
- "Ciclismo. Iúri vezes quatro. Campeão olímpico lidera seleção no Mundial"
- "Amadora BD. Do Zé Povinho à Liga da Justiça, Amadora BD está de volta também no feminino e em português"
No Correio da Manhã:
- "Filha de Anes chora na cadeia. Cela isolada e com duas horas de recreio"
- "Newcastle 3 Benfica 0. Erros deixam Benfica a zero"
- "1937-2025. Morreu Francisco Pinto Balsemão"
- "Sporting - Marselha. 'Para mim a má fase não existe', diz Rui Borges"
- "Guarda-freio tentou milagre em 4 segundos"
- "Susana Gravato. Vereadora de Vagos encontrada morta pelo marido"
- "Sócrates estoura 75 mil euros em três meses"
- "Santarém. Oito feridos em centro de tratamento"
- "França. Sarkozy na prisão para cumprir pena de 5 anos"
No Público:
- "PSD e PS tentam aproximação para aprovar a lei da nacionalidade"
- "Atrasos. Metro de Lisboa deve perder dinheiro do PRR para a expansão da Linha Vermelha"
- "Elevador da Glória. Carlos Moedas não reconduz administração da Carris"
- "Presidenciais. Jorge Pinto é o candidato do Livre"
- "Gaza. Vance garante que EUA não vão impor prazos no processo de paz"
- "Série especial. Há 570 novos oficiais de justiça mas ainda são poucos"
- "Ensino. Professora que exerceu sem curso acusada pelo MP"
- "Rui Costa. 'Não irei prometer aos sócios que não temos de vender jogadores'"
- "1937/2025. Pinto Balsemão, fundador da Impresa e ex-primeiro-ministro morreu aos 88 anos"
- "Médicos. Tarefeiros: trabalhar menos para ganhar 1400 euros por semana"
No Jornal de Notícias:
- "Associação Kastelo suspeita de maus-tratos a crianças"
- "1937-2025. Francisco Pinto Balsemão. O militante número um que amava a liberdade"
- "Sarkozy entra na cadeia ao som do hino francês"
- "Autárquicas. Candidaturas no Porto e em Lisboa gastam menos e permitem poupança nos apoios públicos"
- "Saúde. Vítimas da legionela culpam Estado e exigem ser recompensadas"
- "Vagos. Vereadora assassinada em casa durante um telefonema"
- "Televisão. Agressão na 'Casa dos Segredos' dá melhor resultado do ano à TVI"
No Negócios:
- "Mota-Engil sai do capital na nova vida da Duro Felguera"
- "Compras 'online' estão a caminho dos 11 mil milhões"
- "O que os portugueses mais compram na internet"
- "PS propõe aumento adicional das pensões só após março"
- "Construção. Turcos à caça de parcerias para PPP em Portugal"
- "Transportes. Falhas graves levam Moedas a afastar gestão da Carris"
- "Sustentabilidade 20|30. José Teixeira, presidente do grupo DST. 'A economia vai abocanhar parte da descida do IVA para 6%'"
No O Jornal Económico:
- "Lucros das empresas do PSI caem 333 milhões"
- "Portugal vive 'quadro de exceção' na UE"
- "Saldo orçamental 'é muito frágil', Óscar Afonso [diretor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto]"
- "ISP e subsídios: Chega define linhas vermelhas mas admite viabilizar Orçamento"
- "PS-Lisboa pede demissão do presidente da Carris"
- "Albuquerque quer fim de inquéritos judiciais por denúncias anónimas"
- "Galp quer parceiro para 'acelerar' projeto na Namíbia"
- "Insolvências em Portugal podem cair 8% este ano"
- "Escola de negócios da UMinho em novo edifício de 9 milhões"
No Record:
- "Newcastle 3-0 Benfica. Zero. Águia não pontuou na Champions"
- "Mourinho. 'Temos de limpar a cara'"
- "Otamendi. 'Vamos tentar até ao fim'"
- "António Silva. 'Estão 15 pontos em disputa'"
- "Dedic sai lesionado"
- "Sporting-Marselha. 'A má fase não existe', Rui Borges sem fantasmas"
- "FC Porto. Samu recusou o Forest"
No O Jogo:
- "Liga dos Campeões. Newcastle 3-0 Benfica. Águia ao fundo. Encarnados saem de solo britânico vergados ao peso de derrota expressiva e seguem sem pontos"
- "José Mourinho. 'Eles têm motores muito diferentes dos nossos'"
- "FC Porto. Enguiço inglês é para quebrar. Bednarek, Khvior e Borja Sainz são armas para o dragão ganhar pela primeira vez"
- "Memórias do único duelo frente ao Forest com vitória e dedo de Pedroto em Vigo"
- "Os dias difíceis em Nottingham e a 'atmosfera eletrizante'"
- "Liga dos Campeões. Sporting-Marselha 20H00. 'Não estamos numa má fase'. Rui Borges garante equipa forte e pronta abater os franceses"
- "Luis Suárez lança o aviso: 'É o meu melhor momento'"
- "Gil Vicente. Adeus, Adelino Ribeiro Novo. Antigo estádio em processo de demolição"
E no A Bola:
- "Liga dos Campeões. Newcastle 3-0 Benfica. Atropelados. Velocidade e intensidade fizeram a diferença"
- "Trubin evitou goleada maior"
- "Ingleses com segunda parte avassaladora"
- "'Nunca criticarei Bruno Lage, que ainda por cima é meu amigo'. Mourinho"
- "'Não existe qualquer má fase do Sporting'/ "Estamos em segundo, passámos na Taça...'/ 'Já percebi que o meu sorriso faz cócegas' - Rui Borges"
- "Liga dos Campeões. Sporting-Marselha 20H00. Suárez: 'Comparações com Gyokeres são inevitáveis, estava preparado'"
- "FC Porto. A caminho da cidade onde queriam ter Samu. Avançado declinou convite do Nottingham Forest antes de assinar pelos dragões"
- "Barcelona 6-1 Olympiakos"
- "Kairat Almaty 0-0 Pafos"
- "Arsenal 4-0 Atlético Madrid"
- "Leverkusen 2-7 PSG"
- "Copenhaga 2-4 Dortmund"
- "PSV Eindhoven 6-2 Nápoles"
- "Union St. Gilloise 0-4 Inter"
- "Villarreal 0-2 Manchester City"