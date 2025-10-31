Hospital Amadora-Sintra abre inquérito para apurar causas de morte de uma grávida

A Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra abriu um inquérito interno às circunstâncias da morte, hoje, de uma grávida que esteve no hospital na quarta-feira para uma consulta, em que foi detetada uma situação de hipertensão, anunciou a instituição.

Após a CNN Portugal ter noticiado a morte da grávida, a ULS Amadora-Sintra relatou, em comunicado, que a grávida de 38 semanas, natural da Guiné-Bissau, deu entrada no serviço de urgência, cerca das 01:50 de hoje, transportada por uma equipa do INEM, em situação de paragem cardiorrespiratória.

"Após a entrada no serviço foi realizada de imediato uma cesariana de emergência, tendo o bebé nascido às 01:56, encontrando-se neste momento sob vigilância médica, com prognóstico muito reservado", informou a ULS.

O comunicado da ULS adianta que a grávida se deslocou ao hospital na quarta-feira ao hospital Amadora-Sintra "assintomática" para uma consulta de rotina, durante a qual foi identificada com hipertensão ligeira.

A ULS refere que, de acordo com o protocolo clínico, a utente foi referenciada internamente para a Urgência de Obstetrícia, onde, após a realização de vários exames complementares de diagnóstico, teve alta com indicação para internamento às 39 semanas de gestação.

Segundo a instituição, foi aberto "um inquérito interno para apurar todas as circunstâncias associadas ao ocorrido".

A Unidade Local de Saúde Amadora/Sintra "lamenta profundamente" o falecimento da utente e endereçou condolências à família.

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) adiantou, entretanto, que o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) recebeu pelas 00:28 de hoje uma chamada a pedir ajuda para uma grávida de 36 anos, com uma gestação de 38 semanas, que apresentava falta de ar.

"Depois de realizada a triagem clínica e prestado o aconselhamento necessário, o CODU acionou uma Ambulância de Socorro às 00:36", refere o INEM em comunicado.

Segundo o INEM, a equipa da ambulância informou o CODU, às 00:54, que a vítima se encontrava em paragem cardiorrespiratória, tendo sido acionada a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra).

"Às 01:14, no local, a equipa médica da VMER implementou as medidas de Suporte Avançado de Vida (SAV) adequadas. A utente foi depois encaminhada para o HFF, com acompanhamento médico da equipa da VMER, onde deu entrada pelas 01:48", precisa o instituto.